Så ska Örgryte fira: ”I Göteborg kommer det bli kaos”

NORRKÖPING. Örgryte IS är klart för allsvenskan.

Lagets mittfältare Amel Mujanic kan knappt sätta ord på känslan.

– Det går inte att beskriva, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS säkrade det allsvenska kontraktet efter kval mot IFK Norrköping.

I den avgörande matchen lyckades ÖIS hålla tätt och vann efter 3–0-resultatet hemma på Gamla Ullevi i den första matchen.

Trots att Göteborgsklubben hade ett stort övertag inför den avgörande matchen – var det inget som påverkade mentalt, menar Amel Mujanic.

– Faktiskt inte. Om du kollar första matchen, hur vi jobbade defensivt. Vi sa till oss själva att gör vi det så vinner vi enkelt. Det var det vi tog med oss och jag tyckte defensiven var toppklass i dag. Vi hanterade det bra. Vi släpper in noll mål på två matcher, fyra halvlekar, så det är otroligt, säger Mujanic till FotbollDirekt.

När domaren till slut blåste av matchen var det euforiskt för Mujanic.

– Det går inte att beskriva, det är obeskrivligt. Allting bara släppte och glädjen sprutade. Jag har inga ord, det är euforiskt.

”Jag vill bara njuta”

24-åringen är en, av flera spelare i ÖIS, som ryktats bort under säsongen. Mujanic har kopplats ihop med både Djurgården och AIK. Efter avancemanget vill inte Mujanic tänka på sin framtid.

– Jag vill bara njuta idag och inte tänka på något annat. Det är det enda svaret ni får. Sedan efter det får vi ta det därifrån, säger han efter matchen.

Hur ska ni njuta?

– Jag ska bara få tillbaka min röst innan vi kommer tillbaka till Göteborg. Sedan i Göteborg kommer det bli kaos. Det är planen.