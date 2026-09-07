Så startar Malmö FF och AIK – Garcia uppges vara skadad

Malmö FF och AIK drabbar samman i ett stormöte på Eleda Stadion.

MFF jagar nya poäng efter segern mot serieledande Sirius, medan AIK kommer med två raka derbyvinster.

Foto: Bildbyrån

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Malmö FF tar under måndagskvällen emot AIK i ett stormöte på Eleda Stadion. MFF kommer närmast från en bortaseger mot serieledande IK Sirius, medan AIK går in i matchen med två raka derbysegrar i ryggen – trots stora skadeproblem.

AIK har dessutom åkt på en ny smäll inför kvällens match. Forwarden Kevin Filling saknas på grund av en skada, samtidigt som Taha Ayari, Dino Besirovic, Ibrahim Cissé, Martin Ellingsen, Adrian Helm, Fredrik Nisse, Charlie Pavey, Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Redkin, Diogo Tomas och Stanley Wilson dras med skadeproblem.

AIK-tränaren José Riveiro gör tre förändringar i startelvan jämfört med derbysegern mot Hammarby. Mads Thychosen, Sixten Gustafsson och Axel Kouame går in från start, medan Dino Besirovic, Amel Mujanic och Kevin Filling utgår.

Även Malmö FF förändrar sin elva. Otto Rosengren, Kenan Busuladzic och Daniel Gudjohnsen tar plats från start i stället för Jovan Milosavljevic, Anton Höög och Diego Garcia.

Garcia finns inte med i truppen. Enligt Fotbollskanalens uppgifter beror frånvaron på en skada.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger, Djuric, Gregersen, Busanello – Rosengren, Skogmar, Lundbergh, Busuladzic – Gudjohnsen, Haksabanovic.

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Matthys, Olofsson, Bergquist – Geiger, Ali, Hove – Gustafsson, Carlstrand, Kouame.