Sabovic avslöjar nya drömmen med Djurgården

Han har redan gjort två sejourer i Djurgården.

Men Besard Sabovic känner sig inte klar i den blårandiga dressen.

– Jag vill tillbaka dit och vinna SM-guld, säger MLS-proffset till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Besard Sabovic gjorde mål i allsvenskan för Djurgården redan som 18-åring.

Det är tio år sedan.

Efter utlandsäventyr i Turkiet och Ryssland vände mittfältaren tillbaka till Djurgården sommaren 2022 och fick vara med på dubbla Conference League-succéer med vidare avancemang från gruppen/ligafasen bägge gångerna.

Men efter avancemanget till slutspelet i fjol lämnade Sabovic Djurgården för spel i MLS-klubben Austin FC och därmed missade han åttondelsfinalen, kvartsfinalen och semifinalen – där det till sist blev respass mot Chelsea.

Att inte få vara med och spela mot världsstjärnorna på Stamford Bridge smärtar, det medger Sabovic för FotbollDirekt.

– Jag facetimeade mycket med Deniz Hümmet (som också lämnade Djurgården förra vintern) och vi var inte glada att de fick spela mot Chelsea men inte vi, säger Sabovic och skrattar innan han fortsätter:

– Men vi (Djurgården) gick vidare och gjorde det väldigt bra mot Pafos och Rapid Wien. Det var en rolig upplevelse.

Byttes märkligt ut efter kaosderbyt: ”Låter kanske konstigt…”

Under Sabovics sista år i Djurgården sparkades tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf i slutspurten av den allsvenska säsongen. Sista matchen blev kaosderbyt mot Hammarby vars slutminuter spelades klart dagen därpå med tomma läktare då polisen inte kunde garantera säkerheten med publik på plats.

Det märkliga med derbyt dagen efter? Att Sabovic byttes ut efter två, tre minuter vid underläge 0-2.

28-åringen skrattar när ämnet kommer på tal.

– Det var väl 12-15 minuter kvar att spela och det var inte mycket vi kunde göra. Det var nån typ av taktik för forcering. Typ om vi inte skulle göra mål precis i början skulle jag gå ut (och Albin Ekdal komma in). Det låter kanske konstigt utifrån, men gick jag ut visste alla vad som skulle hända, säger Sabovic om Djurgårdens forceringsplan (som dock inte resulterade då Hammarby vann med 2-0).

Så du byttes inte ut för att Bergstrand/Lagerlöf tyckte du såg slö ut första minuterna?

– Nej nej, så var det inte, säger Sabovic leendes.

Drömmen med Djurgården: ”För egen del vill jag absolut det”

Just Bergstrand/Lagerlöf är senaste tränarna som vunnit SM-guld med Djurgården. Den säsongen (2019) var Sabovic utlånad från Dif till Dalkurd.

Nu avslöjar MLS-proffset att han drömmer om att återvända till Djurgården för att själv vara delaktig i ett SM-guld.

– Jag har följt varje match. Jag har ju alla vänner där, min kärlek till klubben… Efter Haris (Radetinac) tror jag att jag är den som varit i Djurgården flest år. Jag har inte gjort flest matcher men jag har ju varit där så länge. Så klart jag följer Djurgården och en dag hoppas jag gå tillbaka dit och vinna SM-guld, spela i Europa igen… Vi var så nära titeln i cupen (strafförlust i finalen mot MFF våren 2024) men i Europa gjorde vi det väldigt bra och det är något som jag bär med mig.

Så du har en tredje sejour i Djurgården i dig?

– Absolut. Det känns som det. För egen del vill jag absolut det.

Tror du sportchef Bosse Andersson är kvar då?

– Det tror jag faktiskt, avslutar Sabovic med ett nytt leende.