Safaris nya känga till JDT: ”He’s fucking with me”

Behrang Safari och Jon Dahl Tomasson drog inte jämnt under tiden i Malmö FF.

Det hela började med en förvirring kopplad till kaptensbindeln.

– Jag kände bara vad är det som händer? säger Safari i Fördomspodden.

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Att Behrang Safari och Jon Dahl Tomasson inte kom överens under deras gemensamma tid i Malmö FF är vida känt. Nu ger den tidigare ytterbacken mer kontext till den ansträngda relationen med dansken.

Safari menar att stämningen mellan parterna var spänd från första stund.

– Redan efter första veckan kände jag att han inte gillade mig. Han sa det aldrig uttryckligen men det var många signaler, berättar Safari i Fördomspodden.

Ytterbacken blev därmed förvånad när han fick bära kaptensbindeln under försäsongsmatcherna, till följ av att Markus Rosenberg lagt skorna på hyllan året innan.

– Då började det snackas överallt om att jag var den nya kaptenen. Men jag gick bara runt och tänkte ”jag är inte kapten”

Allting ställdes på sin spets i samband med ett lagfoto inför säsongen.

– Då sa fotografen att lagkaptenen skulle sätta sig i mitten. Då började alla i laget kolla på mig, men jag bara skakade på huvudet, återger Safari.

– Till slut kommer vår lagledare och frågar vad som händer, varför jag inte bara sätter mig ner. Då säger jag att det inte är jag [som är kapten] och att han får kolla med Jon Dahl. Sedan går de iväg och när de kommer tillbaka så ber dem Anders Christiansen att sätta sig i mitten.

Men när det var dags för cupmatch dagen efter var det inte Christiansen som bar bindeln. Den satt allt jämnt på Safaris arm.

– Jag kände bara vad är det som händer. Redan där börjar jag känna att ”he’s fucking with me”, berättar han.

Säsongen 2020 blev sedermera Safaris sista som professionell fotbollsspelare. Det blev sex startar på 13 matcher under Jon Dahl Tomasson i MFF.