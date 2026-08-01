Såldes dyrt av Malmö FF – tvingas nu avsluta karriären

Andreas Vindheim gjorde 55 matcher i Malmö FF innan han såldes för omkring 15 miljoner kronor till Sparta Prag 2019.

Nu meddelar högerbacken att han avslutar karriären på grund av skadeproblem.

För att vara försvarsspelare var det bra pengar som Malmö FF cashade in i slutet av maj 2019 när Andreas Vindheim skrev på för tjeckiska storklubben Sparta Prag som gav MFF cirka 15 miljoner kronor i övergångssumma.

Vindheim hade då varit i den himmelsblåa dressen i fyra och ett halvt år men att det bara blev 55 matcher berodde på att han under sina första tre år hade Anton Tinnerholm före sig i kön på högerbacksplatsen.

Genombrottet kom 2018 när han tampades med Eric Larsson men där det vara Vindheim som var Uwe Röslers favorit i Europa League-gruppspelet på hösten där Vindheim ihop var en av lagets absolut bästa spelare i 2-0-viktorian mot Besiktas.

Vindheim lämnade Sparta Prag 2024 där sista åren i klubben kantades av flera utlån och nu meddelar högerbacken blott 30 år gammal att han avslutar spelarkarriären.

Sista klubben blev Åsane hemma i Norge men det blev inga matcher där. Vindheim har karriären igenom haft skadeproblem vilket också är anledningen till att han nu tvingas tacka för sig – något han skriver långt om på sin egen Instagram i samband med beskedet att han lägger skorna på hyllan. ”De senaste tre åren har varit en strid som jag hoppats att vinna”, berättar han bland annat om sitt skadehelvete.