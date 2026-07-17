Sam Larssons pick till TV4: ”Direkt svagt”

Sam Larsson gjorde sin blåvitt-comeback mot BP.

Då hade han hoppats bättre från det sändande bolaget.

– Har ni inte ens en studio när man kommer tillbaka? sa yttern till TV4.

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Med dryga kvarten kvar byttes Sam Larsson in i vad som var hans första match på 12 år för IFK Göteborg. Några minuter senare var han med i förspelet till segermålet, som förvaltades av Sebastian Clemmensen.

Efter matchen mot Brommapojkarna är Larsson nöjd med lagets insats. Desto mindre nöjd är han med mottagandet av TV4 som sände tillställningen.

– Har ni inte ens en studio när man kommer tillbaka? Det är direkt svagt, säger yttern i TV4:s intervju efter matchen.

Det har även rapporterats om dålig stämning i blåvitts trupp. Nyligen lämnade mittfältaren Iman Jagne klubben efter ett bråk med målvaktstränaren Lee Baxter.

Sam Larsson har däremot inte känt av under sin korta tid tillbaka på kamratgården.

– Jag kan inte påstå att jag sett så mycket sedan jag kom. Jag har bara tränat två pass så det var väldigt skönt att få några minuter idag. Nu har vi många viktiga matcher framför oss och det ska bli skönt att komma i form för de, menar Larsson.

Efter en tung vår ser hemvändaren ljuset i tunneln för IFK Göteborg.

– Vi ska vända detta. Vi har tre poäng nu och jag tror att det bara kommer att bli bättre. Vi har mänga duktiga spelare och när självförtroendet är där så kommer vi vara riktigt bra. Det är jag helt övertygad om.