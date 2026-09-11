Sätter ner foten efter Abdulmalik-hypen: ”Jag bestämmer”

STOCKHOLM. Abdul Abdulmalik är redan en kultspelare i Djurgården.

Jani Honkavaara är glad över uppståndelsen – men vill också ta det lugnt med engelsmannen.

– Jag är glad att han är här och att fansen älskar honom, men han är inte större än laget, säger han.

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Abdul Abdulmalik har slutligen fått presentera sig för Djurgårdsfansen. 23-åringen hoppade in efter en timme mot IFK Haninge i svenska cupen till hemmapublikens stora glädje.

Dif-tränaren Jani Honkavaara hade inte hunnit se engelsmannen i skarpt läge innan matchen på Stockholm Stadion. Hans slutsats är att nyförvärvet fortfarande har en del att förbättra.

– Om jag ska vara ärlig… han har inte hunnit träna med oss speciellt mycket. Jag har inte ens sett honom sju mot sju på träningsplanen. Men det är härligt att ha honom här och att sagan till slut är över. Det är nu arbetet börjar. Han är väldigt bra en mot en, men han har fortfarande en del att jobba på.

Vad det är det då som Abdulmalik behöver förbättra? Det mesta, enligt Honkavaara.

– Kondition, försvar, allting. Han behöver anpassa sig till vårt sätt att spela, det är inte vi som ska anpassa oss till honom. Han ska vara en del av vårt lag och sättet vi spelar.

Abdulmalik själv håller med sin nya finska tränare.

– Han har rätt. Jag är inte färdig än och jag är bara 23, så det finns mycket jag behöver lära mig. Det här är första gången som jag spelar riktigt professionell fotboll. Så jag behöver förbättra mina svagheter och bli ännu bättre på mina styrkor så får vi se hur långt det bär mig, säger engelsmannen.

”Jag fick meddelanden från supportrar”

Uppståndelsen kring Abdulmalik påbörjades långt innan han skrev på för Djurgården. Jani Honkavaara har känt av det mer än många andra.

– Redan innan han kom fick jag meddelanden från supportrar som ville att jag skulle byta in honom. Men han var inte ens i landet då. Så det var lite svårt. Och det har fortsatt även efter att han blev klar för klubben, säger Dif-tränaren och fortsätter:

– Jag hörde att det var en lång banderoll i publiken men jag såg det inte. Men det var fint att se honom spela. Jag kom inte ens ihåg om han gjorde mål eller assist. Men det kommer.

Honkavaara är tudelad kring hypen som uppstått kring Abdul Abdulmalik. Å ena sidan uppskattar han att supportarna tar till sig en ny spelare, o andra sidan vill han inte att det ska ta bort fokuset från det övriga laget.

Finländaren menar samtidigt att han inte känner någon press att spela nyförvärvet, trots påtryckningar från läktaren.

– Jag bryr mig inte, det är jag som bestämmer. Jag är glad att han är här och att fansen älskar honom. Men han är inte större än laget, det är vi som är laget och han vill vara en del av det här laget. Men vad jag tycker om hypen som blivit? Det är väldigt intressant, avslutar Honkavaara.