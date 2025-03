Sebastian Jørgensen: ”Jag använde fotbollen som en fristad”

För ett och ett halvt år sedan lämnade Sebastian Jørgensen Silkeborg för Malmö FF.

I samband med det inträffade det värsta tänkbara – då hans mor avled.

Nu har 24-åringen lånats ut till IFK Norrköping för att få karriären på fötter igen.

– Jag vill prestera här och bevisa att de i Malmö hade fel, säger Jørgensen till FotbollDirekt.

Efter ett och ett halvt år i Malmö FF har Sebastian Jørgensen, 24, lånats ut till IFK Norrköping. Övergången blev klar under lördagen, en dag senare avgjorde han cupkvartsfinalen mot Trelleborgs FF i förlängning.



De senaste dagarna har varit hektiska för den 24-årige dansken, som packade sina väskor och lämnade Skåne så sent som i fredags.



– Ja, precis. Som du sade har det varit ganska stressigt, det har hänt mycket på kort tid de senaste dagarna. Jag tror att det var i fredags morse som jag fick ett samtal där jag fick höra att jag skulle åka till Norrköping då de ville ha mig till söndagens match. Jag packade mina väskor i Malmö och körde hela vägen till Norrköping där jag hade ett samtal med tränare Falk på kvällen. Sedan var det träning med laget på lördagen och match på söndagen. Det har hänt mycket men det har också gått bra, säger Sebastian Jørgensen till FotbollDirekt.



Var det självklart för dig att lämna Malmö redan i fredags?

– Första gången jag hörde om Norrköpings intresse var i januari tror jag, så jag har väntat ett par månader. Det var inte så att det kom från ingenstans och jag har egentligen bara tränat med Malmö i väntan på att någonting ska hända. Mentalt har jag förberett mig under en längre tid och jag själv har velat lämna då jag visste att jag inte skulle få spela i Malmö. Jag har saknat att spela fotboll och för mig var det okej att kastas in i det så pass snabbt. Det var bara att träna med grabbarna och sedan spela match. Det behöver inte vara svårare än så.



De senaste månaderna har Sebastian Jørgensen mest gått och väntat på att komma till en ny klubb. Anledningen? Den stavas speltid.



– Ja, hundra procent. Som fotbollsspelare vill man veta vad man ska göra och bara behöva fokusera på fotbollen. Det är det enda jag kan göra under de kommande månaderna då jag vet att jag kommer att vara här. Mentalt tror jag att det är bra och jag är bara glad över att äntligen ha hittat en klubb där jag kan spela fotboll.

”Kommit hit för att spela matcher”

Scenförändringarna har varit stora för Jørgensen de senaste dagarna. Trots den korta tiden med ”Peking” har han slagits över hur hög nivå hans nya lagkamrater har.



– Först och främst tycker jag att vi har ett väldigt bra lag. Även om jag bara har gjort en träning och en match kunde man se kvaliteten på min första träning. Jag tror att vi har väldigt goda chanser att göra någonting bra i ligan. För mig personligen har jag kommit hit för att spela matcher och förhoppningsvis kan jag göra många mål och assist, det är en stor del av varför jag spelar fotboll. Jag vill bara ta en match i taget och förhoppningsvis prestera så bra som jag bara kan, sedan får vi se vad som händer i framtiden.



Efter en nära perfekt debut i “Peking”, där Jørgensen gjorde både mål och assist i förlängningen, väntar en semifinal mot Häcken i Svenska cupen på söndag. Att slängas in i hetluften har inte dansken några större problem med, snarare tvärtom.



– Jag tycker bara att det är riktigt kul. Som fotbollsspelare vill åtminstone jag spela de stora matcherna och i söndags var det precis så. Nu har vi en semifinal som också är en stor match för klubben och jag ser det som en bra möjlighet mot en bra motståndare. Jag gillar också att jag har blivit inkastad i det snabbt, nu handlar det bara om att anpassa sig. Sedan ser jag fram emot nästa match, det ska bli så himla roligt och förhoppningsvis kan vi ta oss vidare till final.

Hur ser det ut med boendesituationen just nu?

– Just nu är jag på ett hotell men de håller på att fixa en lägenhet åt mig. Jag tror att jag kommer att få den nästa vecka, så jag kan flytta in ganska snabbt ändå. Den första veckan kommer nog att vara här på hotellet, vilket är okej.

”Genom Folkparken, broarna över strömmen. Upp för backen till god vän”.

Så sjunger Markus Krunegård i IFK Norrköpings inmarschlåt: Ett liv, ett lag.



Hittills har inte Sebastian Jørgensen hunnit utforska allt för mycket av varken strömmen, folkparken eller besökt restaurangen God Vän. Det är dock någonting han ser fram emot.



– Jag har hört mycket bra saker om den. Vi är lediga idag och jag var precis på en promenad här så jag har sett lite av staden, men inte så mycket. Jag älskar att komma till nya städer och se vad de har att erbjuda. Det ska bli kul att upptäcka Norrköping.

Du låter väldigt optimistisk kring äventyret. Vad betyder det för dig att få “starta om” i Norrköping?

– Det betyder mycket. Min start i Malmö var inte den lättaste för mig personligen då någonting hemskt inträffade, vilket jag tror att du vet om. Att få komma hit och få en så pass bra start är väldigt viktigt för mig och det bygger självförtroende. Jag hoppas bara att jag kan fortsätta att bygga på det och ta varje match för sig. Jag ska bara försöka att leva i nuet, det är mitt största fokus just nu.

”Det svåraste var när jag var själv hemma i lägenheten”

Att mista en nära familjemedlem är ingenting någon önskar att uppleva. Sorgen hos Sebastian Jørgensen har varit stor, och är ingenting 24-åringen önskar att dela med sig av när FotbollDirekt frågar. Någonting som däremot var till stor hjälp för att hantera saknaden var fotbollen – som blev en fristad.



– Det var självklart en tuff tid men det var som värst när jag inte spelade fotboll. När jag var på träningsanläggningen med killarna och tränade kunde jag hålla fokus på det. Det svåraste var när jag var själv hemma i lägenheten. Jag använde fotbollen som en fristad där jag bara kunde göra det jag älskar, säger han och fortsätter:

– Ser man till det ett och ett halvt året jag har varit i Malmö har det såklart varit upp- och nedsidor. Det är dock någonting jag har lärt mig mycket av och man kan verkligen se vilka kvaliteter som finns i Malmö, det var ett stort steg från Silkeborg. Jag försöker bara att ta med mig det jag lärde mig under den perioden och det kommer att göra mig starkare under resten av min karriär. Det är så jag ser på det.

Även om Sebastian Jørgensens tid i de Himmelsblå var något av en berg- och dalbana kan han trots allt skriva upp ett SM-guld, en cuptitel och spel i Europa League på sitt CV. Trots det hade han förväntat sig mer, både av sig själv och av klubben.

– Ser man bara till titlar är det inte många spelare som får vinna två troféer och spela i Europa League. Jag skulle inte säga att min första tid där var en besvikelse, jag hade många bra upplevelser och har lärt mig väldigt mycket. Det är någonting jag kommer att minnas under resten av min karriär och jag har fått väldigt många nya vänner. Jag tar med mig det som någonting positivt, även om jag hade förväntat mig mer på planen och hade högre förväntningar på mig själv. Det kommer aldrig att vara perfekt och det är en del av fotbollen. Nu är jag i Norrköping, jag vill prestera här och bevisa att de i Malmö hade fel om man kan säga så, säger Jørgensen och skrattar till.



Som Jørgensen berättade tidigare fick han, inför årets säsong, reda på att han ”inte skulle spela” särskilt mycket med Malmö FF. Det är en stor del av historien, men inte hela.



– Vi har såklart haft samtal och de gjorde det väldigt klart kring vad de tyckte. Jag var också tydlig med vad jag ville göra och de sade att de inte kunde uppfylla det. Det var ganska tydligt att jag skulle försöka hitta någonting annat, vilket de hjälpte till med angående denna flytt. Det är ingenting jag är upprörd över. Det var den bästa möjligheten för mig och klubben just nu, sedan får vi se vad som händer i framtiden.

Fick du någon förklaring kring varför du inte var en del av deras plan?

– Jag tror att den enkla förklaringen är att de vill spela med någon annan istället. Som man kan se vill de spela med andra spelare, och det kan jag respektera. Det är tränarens beslut och ingenting att vara arg över. Det är fotboll.

När dansken köptes loss av Malmö kom han med stora förväntningar. Enligt flera medier betalade de Himmelsblå omkring 15 miljoner till Silkeborg för Jørgensen – som inte lade allt för stor vikt vid det eller det som sedan har skrivits i olika medier.

– Egentligen inte. Självklart läser man en del saker men jag försöker att inte fokusera så mycket på det. Jag försöker att lyssna till det som min tränare säger och vad jag själv vet att jag behöver göra bättre. Jag försöker att inte lyssna till det som skrivs i media så mycket. Jag tänker inte så mycket på hur mycket de betalade för mig, så svaret blir nej.



Nu väntar som sagt ett halvår i Östergötland och IFK Norrköping innan Sebastian Jørgensen ska återvända till Malmö FF. På frågan om vad han vill vara för typ av spelare och person när han återvänder lyder svaret:



– Jag tror att det är viktigt att inte förändras för mycket. Jag vet vilka kvaliteter jag har och vilken typ av person jag är. Det vill jag inte ändra för mycket utan jag vill vara sann mot mig själv. Jag vet att jag har kvaliteten, det har jag visat förut. Det handlar om att få tillbaka den, få tillbaka självförtroendet och njuta av att spela fotboll igen.

Var det självklart för dig att stanna i allsvenskan?

– Jag hade såklart andra möjligheter men när jag hörde om intresset från Norrköping och Martin Falk kände jag att det var det jag ville också. Jag hade andra möjligheter men jag ville gärna gå till Norrköping då det kändes som rätt val.

”Jag har fortfarande inte riktigt lärt mig allas namn”

I IFK Norrköping basar en viss Martin Falk över representationslaget. För bara ett par månader sedan jobbade han och Sebastian Jørgensen för samma klubb. Nu har de två vännerna återförenats i ”Peking” och den senare är mycket spänd inför det faktum att Martin Falk har tagit sig an sitt första jobb som huvudtränare.



– Vi känner varandra väldigt väl men det är också en stor skillnad nu. I Malmö var han assisterande tränare och nu är han huvudtränare. Jag är också intresserad av att se hur han är som huvudtränare men vi hade ett väldigt bra band i Malmö. Jag gillar honom mycket och jag tror att han gillar mig också, både som spelare och som person.

Ni är inte allt för långt ifrån varandra åldersmässigt heller? Vad har du för bild av hans kvaliteter som tränare?

– Som du säger är han väldigt ung som tränare, säger Jørgensen och skrattar.

– Men han är väldigt ambitiös och det är väldigt lätt att se, det hade du sagt om du lärde känna honom också. Nu har jag inte haft honom som tränare allt för länge men han har så många kvaliteter och en tydlig plan för hur han vill att vi ska spela. Han är ung men man har också respekt för honom, det är vad som är bra med honom.



Två dagar efter att Sebastian Jørgensen rullade in i Norrköping spelade han sin första hemmamatch med klubben. Det fanns många faktorer som gjorde debuten till en speciell sådan. Namnen på sina lagkamrater var en sådan.



– Haha! Om jag ska jag vara ärlig har jag fortfarande inte riktigt lärt mig allas namn men jag tror att det kommer snart. Det är många nya saker och nya namn att lära sig så söndagen var lite svår. Jag tror att det kommer att hjälpa att kunna allas namn i matcherna framöver, avslutar Jørgensen.