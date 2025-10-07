Sef: ”Ordningsstörningar har minskat”

Publikbesöken på de svenska arenorna i allsvenskan och superettan har ökat markant.

Trots det så minskar ordningsstörningarna på matcher.

– Antalet ordningsstörningar har minskat markant jämfört med förra säsongen, säger Per Eliasson, säkerhetschef på Svensk Elitfotboll i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Enligt Svensk Elitfotboll har arenabesöken på allsvenskan och superettan ökat med över 100 000 personer i år jämfört med samma period förra året. Både 2023 och 2024 slogs publikrekordet för antal besökare och ligaansvarig Ola Rydén tror att publikrekordet kan slås för tredje året i rad.



– Vi har en ökning på runt 60 000 arenabesök i Allsvenskan och närmare 40 000 i Superettan. Med fyra omgångar kvar så ser det ut som att vi tar nya publikrekord för tredje säsongen i följd, säger Ola Rydén, ligaansvarig på Svensk Elitfotboll, i ett pressmeddelande.

Trots den stora publikökningen på allsvenskan och superettan i år så har ordningsstörningarna i de svenska ligorna minskat i år, jämfört med förra året.

– Antalet ordningsstörningar har minskat markant jämfört med förra säsongen, och genom våra undersökningar vet vi att våra besökare upplever en väldigt hög trygghetskänsla på läktarna, säger Per Eliasson, säkerhetschef på Svensk Elitfotboll och fortsätter:

– Men det finns också några få matcher där fotbollens alla aktörer tillsammans behöver jobba för ytterligare minska antalet ordningsstörningar. För fotbollens del handlar det om att utveckla exkluderingsstrategin med fler verktyg, såsom bland annat ny teknik, säger Per Eliasson, säkerhetschef på Svensk Elitfotboll.

