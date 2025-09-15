Segerviss inför derbyt: ”Vi som är favoriter”

BK Häcken har en bra bit upp till IFK Göteborg inför kvällens derby.

Trots det ser Amor Layouni sitt och sina lagkamraters lag som favoriter.

– Min känsla är att det är vi som är favoriter, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Göteborgsderby denna måndagskväll.

BK Häcken tar emot IFK Göteborg på Bravida arena och för ovanlighetens skull de senaste åren så går IFK Göteborg in i derbyt som favoriter, i varje fall sett till tabellen.

Sett till tabelläge så håller Amor Layouni med om den bilden, men han håller ändå sitt lag som favoriter.

– Okej, enligt tabellen är vi kanske underdogs, men absolut inte annars. Min känsla är att det är vi som är favoriter, säger han till GP och fortsätter:

– Det ska bli väldigt kul. Det betyder mycket för fansen, för oss själva och man vill vinna extra mycket. Man vill att fansen ska få skryta dagen efter. Det är inte svårt att ladda för derby. Jag tror det hade varit svårare om det var ett annat lag vi skulle möta.

Layonui är också segerviss och hoppfull inför kvällens drabbning.

– Vi kommer att vara det bättre laget tror jag. Min magkänsla säger att vi kommer vinna. Om vi går ut och är hundra procent taggade och sätter våra chanser … då är det få lag som kan slå oss på Bravida klockan sju på kvällen, säger han.

Göteborgsderbyt drar igång 19:10 denna måndagskväll.