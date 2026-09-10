Sensationella flytten till Djurgården: ”Ingen som gjort den resan”

Abdul Abdulmalik var en helt okänd spelare för den svenska fotbollen.

Nu har Djurgården värvat löftet från den engelska femtedivisionen för 20 miljoner kronor.

FotbollDirekt har pratat med Non League-experten Matt Badcock om ”Blårändernas” nya ytter.

– Han får folk på läktaren att ställa sig upp, säger Badcock till FotbollDirekt.

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En av de stora följetängerna under sommarens transferfönster var Abdul Abdulmalik. Den 23-årige yttern gjorde braksuccé i den engelska femtedivisionen innan han till slut presenterades av Djurgårdens IF.

FotbollDirekt har ringt upp Non League-experten Matt Badcock, som skriver för sajten The Non-League Paper, och frågat vad de blårandiga supportrarna kan förvänta sig av det intressanta nyförvärvet.

– Jag kan inte komma på någon annan som gjort exakt den resan, säger Matt Badcock till FD och fortsätter:

– Jag vet att det finns ganska många Non League-spelare som har flyttat till Sverige – många spelade för Östersund när Graham Potter var där. Det är ganska vanligt att spelare går från National League (femtedivisionen) eller lägre och hamnar i League One, League Two eller till och med Championship. Och nu finns det spelare i Premier League som för inte alls länge sedan spelade Non League.

Abdulmaliks flytt till Djurgården blev uppmärksammad, inte bara i Sverige. I England var det flera medier som lyfte den uppmärksammade övergången. Enligt uppgifter landade övergången på 1,5 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 20 miljoner kronor.

– Jamie Vardy gick för en miljon pund från Fleetwood till Leicester, och det var det tidigare rekordet. Efter det har det spenderats en del pengar på Non League-spelare i sommar, där andra övergångar legat på 600 000 till 700 000 pund. Det visar att det finns mer pengar i fotbollen generellt. Men att gå för en miljon och sedan kliva över det till 1,5 miljoner… det har varit det stora samtalsämnet i hela Non League under sommaren.

Badcock fortsätter:

– Alla kunde se vilken talangfull spelare han var förra året. Han spelade i playoff-finalen som Boreham Wood förlorade mot Rochdale och var otrolig. Folk som inte hade sett honom tidigare tänkte bara ’Wow, vem är den där killen?’. Det har snackats hela sommaren om ifall han skulle lämna, eftersom klubben sa att de ville behålla honom och att han stod under kontrakt. Han spelade ett par matcher i början av säsongen och gjorde mål. Han har verkligen varit sommarens stora snackis – om han skulle stanna eller gå, och om någon slutligen skulle lyckas köpa loss honom från Boreham Wood.

Hyllar spelstilen: ”Det gör honom spännande”

Vad kan du säga om hans spelstil utifrån det du har sett?

– Jag har sett honom ett flertal gånger. Hans tekniska fotarbete är otroligt. Sättet han tar sig förbi motståndare på… du kan tro att han sitter fast i ett hörn eller nere vid kortlinjen och att det är omöjligt att ta sig ut, men så tar han sig förbi ändå. Boreham Wood var inget enmanslag – han var en del av en väldigt bra offensiv enhet förra året med spelare som gjorde mycket mål och assist. Men han var en nyckelspelare med sina poäng. Ibland i en match kanske han inte märks av så mycket, men så får han bollen, kliver förbi två spelare och skapar något ur ingenting. Han har den där explosiva effekten på en match. När motståndarna kanske glömmer bort honom lite – pang, så är han där och skapar någonting.

– Det är det som gör honom så spännande. Han får folk att ställa sig upp på läktaren och när han får bollen känner man att något är på gång att hända. Hans sätt att utmana och vända bort spelare är helt unikt.

Tror du att hans spelstil kan passa i allsvenskan?

– Ja, det tror jag absolut. National League har en mix av både tung fysik och hög teknisk kvalitet nu, så han har visat att han kan hantera båda delarna. Tekniskt sett kommer den fotbollen att passa honom perfekt – det handlar om att ge honom bollen i offensiva positioner så att han kan utmana sin gubbe. Dagens fotboll kan ibland bli lite för schematisk och passningsorienterad i sidled, men när han får bollen vill han framåt och gå förbi folk. Det är det som gör honom så rolig att titta på.

Foto: Alamy

The Non-League Paper tilldelade Abdulmalik priset som säsongens bästa unga spelare i ligan. På frågan om förväntningarna och prislappen kan påverka yttern svarade Badcock så här:

– Jag träffade honom kort i samband med prisutdelningen och han verkade väldigt avslappnad och förväntansfull inför den här chansen. Jag tror inte att det kommer att påverka honom negativt. Det har varit mycket snack om honom under en lång period i England och alla motståndare har försökt stoppa honom utan att lyckas. På Wembley, inför den gigantiska publiken i playoff-finalen, kunde man se hur han växte och njöt av att spela på den stora scenen. Jag förväntar mig att han gör detsamma i Sverige.

Under onsdagen meddelade Djurgården att Abdulmalik har beviljats arbetstillstånd i Sverige och är därmed uttagningsbar till matcher. Badcock tror att flytten till Djurgården och en potentiell succé kan leda till att han lämnar för en ännu större klubb.

– Potentialen finns definitivt där. Utifrån vad jag har sett från andra spelare som tagit klivet från Non League och gått långt, så har han den kapaciteten. Djurgården blir en fantastisk plattform för honom att visa upp sig på. Just nu handlar det bara om att han ska slå sig in i laget, leverera och göra avtryck. Men jag är övertygad om att många scouter kommer att följa hans utveckling i Sverige.

Abdulmalik noterades för 15 mål och nio assist på 48 matcher i Boreham Wood förra säsongen. Han har dessutom gjort tre U17-landskamper för England.



