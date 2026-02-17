SFSU:s nya ordförande om ”klonföreningar”: ”Nuvarande systemet är problematiskt”

Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) har ny ordförande i Oscar Pettersson.

Med intensiva diskussioner om bland annat föreningsdemokrati och klonföreningar så är det mycket som Pettersson kliver in i.

– Det känns kul såklart, det känns som en stor ära att få det förtroendet, säger Oscar Pettersson till SvenskaFans.

Foto: Privat/ SFSU

Diskussionerna om föreningsdemokrati, 51-procentsregeln och klonföreningar har kanske aldrig varit så het som den är nu.

För Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) ska denna diskussion nu tacklas med en ny ordförande, i Oscar Pettersson (vänster i bild).

Gällande just frågan om andralag och kloförningar, som aktualiserades ordentligt i höstas med HTFF:s kval mot Örebro SK, så finns det i dagsläget inget enhälligt svar från supporeterrörelsen, men samtidigt är man överens om att nuvarande system inte håller.

– Vi delar väl bilden som utredningen (SVFF:s) kom fram till i ett första steg i att det nuvarande systemet är problematiskt. Jag tror att alla är också överens om att rena B-lag som ingår i moderföreningen snarare än som det är nu skulle vara en bättre lösning, säger han och fortsätter:

– Men frågan är väl ifall det är den bästa möjliga lösningen eller om vi kan hitta på något annat som är bättre. Det är fortfarande en hel del oklarheter och vi behöver nog ännu mer kött på benen än vad vi redan har för att hitta den bästa vägen framåt.

En annan fråga som blivit omdiskuterad nu igen är 51-procentsregeln, inte minst efter inköpen i FC Rosengård. Pettersson menar på att man behöver se över hur regeln kan stärkas.

– Vi behöver se över systemet och de regleringar som finns och på vilket sätt 51 procentregeln kan stärkas och försvaras bättre än det ser ut idag.

