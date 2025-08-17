På Gamla Ullevi har IFK Göteborg tagit mot AIK 21 gånger.

Vid 13 av tillfällena har de Blåvita tagit tre poäng – samtidigt som ”Gnaget” endast har vunnit sex matcher.

Däremot finns det en annan faktor som talar för att AIK kniper minst en poäng under söndagens möte.

Sedan 2009 har IFK Göteborg spelat sina hemmamatcher på Gamla Ullevi. Den allra första allsvenska hemmamatchen man spelade mot AIK minns nog de med svartgula sympatier väl, då man i seriefinalen vann med 2-1 och säkrade ett SM-guld.

Sedan dess har lagen mötts 20 gånger på Blåvitts hemmaborg – och AIK har endast segrat fem gånger.

Vid 13 tillfällen har ”Änglarna” tagit tre poäng och vid två tillfällen har matcherna slutat oavgjort.

Således talar mycket för att IFK Göteborg inte kommer att förlora mot AIK på Gamla Ullevi under söndagen. Faktum är att statistiken på Ullevi talar för att Blåvitt vinner vid nästan 62 procent av fallen. Detta samtidigt som AIK har tagit tre poäng vid 28 procent av gångerna.

Statistiken som talar för AIK-seger eller kryss

Det finns dock en stor faktor som talar för att AIK inte kommer att förlora mot Blåvitt under söndagen. I de tre senaste matcherna har de svartgula tagit hem segern och de två matcherna innan dess har slutat lika.

Sist IFK Göteborg vann en allsvensk match mot rivalerna från Stockholm var den 24:e oktober 2022, då Eman Markovic gjorde matchens enda mål i matchminut 81.

Söndagens match mellan IFK Göteborg och AIK har avspark klockan 14.00.