Siffrorna visar: Mardrömsresan för Djurgården

Under lördagen ställs Djurgården mot Degerfors på Stora Valla.

Ett bortamöte där ”Blåränderna” har haft det tufft.

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Djurgården kommer senast från ett kryss borta mot nykomlingen Örgryte IS och dessförinnan blev det en seger mot Halmstads BK. Under lördagen möts Dif och Degerfors. ”Degen” har haft en tuff vår och ligger inför mötet på tio poäng efter 13 matcher.

Matchen spelas på Stora Valla – vilket kan vara glädjande för Degerfors om man tittar historiskt. Det är nämligen en fotbollsarena där gästerna från Stockholm har haft det svårt.

Djurgårdens mardrömssiffror på Stora Valla

Senast Djurgården besökte Stora Valla för att möta Degerfors slutade det i ett kryss efter att Dijan Vukojevic kvitterat i den 89:e minuten. Innan det ställdes lagen mot varandra 2023 och då vann ”Degen” med 2–1.

2022 och 2021 gick även Degerfors segrande ur mötet med Dif på Stora Valla, utan att släppa in ett enda mål.

Värt att notera är att om man tittar på inbördes möten (matcher som också spelats på 3Arena) så har Djurgården varit dominerande. I fjol vann ”Blåränderna” med 5–1 på hemmaplan och 2023 slutade matchen 4–1 i Stockholm.

Lördagens drabbning mellan Degerfors och Djurgården startar klockan 15:00.