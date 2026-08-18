Uppgifter: AIK vill värva landslagsspelare

AIK ser ut att göra en klassvärvning.

Licas Assadi är nära Solnaklubben.

Det uppger Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Lucas Assadi var nära en flytt till Malmö FF i vintras, men någon övergång blev aldrig av. Nu uppges den landslagsmeriterade chilenaren i stället vara aktuell för AIK.

Enligt Aftonbladet har AIK tagit kontakt med Universidad de Chile och förhandlingar ska pågå om den 22-årige offensiva spelaren.

Om ”Gnaget” lyckas ro affären i hamn väntas det bli en av klubbens dyraste värvningar genom tiderna. AIK nuvarande transferrekord ligger på omkring 20 miljoner kronor, vilket betalades för Andreas Andersson när han värvades från Newcastle 1999.

AIK har samtidigt haft ett händelserikt transferfönster. Under måndagen rapporterade Expressen att Al-Ettifaq lagt ett bud på omkring 20 miljoner kronor på Axel Kouame. Tidigare har klubben sålt Zadok Yohanna i en allsvensk rekordaffär, samtidigt som Erik Flataker och Aron Csongvai har lämnat.