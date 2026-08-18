Rodri uppges vilja ha lagkamratens nummer i Barça
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Sommarens kanske största värvning uppges vara helt klar nu.
VM:s bästa spelare Rodri skriver på för FC Barcelona – och nu rapporteras det hur mittfältaren redan vill ha lagkamraten Fermin Lopez nummer 16 på ryggen.
Han lyfte EM-pokalen 2024 och blev framröstad som världens bästa spelare samma år.
Nu har Rodri också fått höja VM-pokalen i skyn och efter finalsegern mot Argentina tog mittfältaren emot pris som turneringens bästa spelare.
30-åriga spanjoren uppges nu helt klar för FC Barcelona och har landat på katalansk mark.
Affären från Manchester City uppges kosta Barça omkring 800 miljoner kronor.
Såväl i landslaget som under sina år i City har Rodri spelat i tröja nummer 16 – och i Barcelona uppges han vilja ha samma nummer enligt transfergurun Fabrizio Romano.
Problemet? Fermin Lopez har det numret.
Men då Ferran Torres lämnat för PSG finns nummer 7 ledigt – och då kommer Lopez i stället ta tröja nummer 7 och Rodri nummer 16.
Rodri kom till City 2019 från Atlético Madrid och hade dessförinnan spelat i Villarreal.
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