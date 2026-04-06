Simon Olsson: ”Funnits en revanschlusta”

Elfsborg hade en tuff höst i fjol.

Nu vill mittfältaren Simon Olsson ta nya tag.

– Då kommer det att bli bra, säger mittfältaren till Borås Tidning.

Efter en svag höst i allsvenskan i fjol landade Elfsborg på en åttonde plats. Den dåvarande managern Oscar Hiljemark ersattes av Björn Hamberg.

Mittfältaren Simon Olsson tror att tränarskiftet kommer att bära frukt den här säsongen.

– Det kommer att gynna mig och många andra i laget, som Arber (Zeneli) till exempel. Han har blommat ut den här korta tiden. Han är en spelare som trivs mellan linjerna, han ska ha bollen där, han ska vända upp, han ska utmana. Han ska inte bara gå i djupet och slåss. Så det kommer gynna många, säger Olsson till Borås Tidning.

28-åringen förklarar vilka delar som laget har jobbat på under försäsongen.

– Det har varit mycket fokus på det fysiska, och på defensiven så här i början. Men det finns kvalitet i laget som kan lösa vårt spel. Om vi fortsätter utveckla ett större possessionspel och får självförtroende i laget så att det lossnar, då kommer det att bli bra.

Under måndagen väntar allsvensk premiär mot IFK Göteborg och Olsson menar att känslan i Elfsborg är något annat.

– Det har funnits en revanschlusta i truppen sedan första dagen, med tanke på vår höst, säger han till lokaltidningen.

Matchen mellan IFK Göteborg och IF Elfsborg startar 14.00.



