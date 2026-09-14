Bekräftar: Neymar slutar i landslaget – Ancelotti inleder generationsväxling

Neymars tid i det brasilianska landslaget är över.

Förbundskaptenen Carlo Ancelotti bekräftar att stjärnan själv valt att tacka för sig.

Samtidigt väljer Brasilien att ställa om och satsa ungt.

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Efter månader av spekulationer står det nu klart att Neymar har gjort sin sista landskamp för Det brailianska landslaget, Seleção. Beslutet togs av spelaren själv efter ett tungt VM.

– Neymar har bekräftat att han inte vill återvända till landslaget. Han var en extraordinär och unik talang som inte går att ersätta rakt av, säger Carlo Ancelotti till CNN Esportes.

Med ikonen borta ur bilden skiftar förbundskaptenen siktet mot VM 2030. Erfarna namn får nu lämna plats för en ny generation spelare födda i mitten av 2000-talet, där flera unga löften förväntas få chansen redan under det kommande landslagsuppehållet.

Den italienske tränaren vill samtidigt göra upp med landslagets tidigare stjärnberoende och istället bygga en stark grund.

– I modern fotboll är det lagspelet som räknas, inte bara individuell talang. Vi arbetar för att bygga ett starkt lag för framtiden och inte förlita oss på enskilda stjärnor, avslutar Ancelotti.