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Bildmontage, Sirius Robbie Ure och Isak Bjerkebo. Foto: Bildbyrån

Sirius kan bli historiskt: 24 år och 180 dagar

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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IK Sirius stormar mot SM-guldet – med allsvenskans yngsta lag.
Nästa hinder på vägen: seriens äldsta lag.

Bildmontage, Sirius Robbie Ure och Isak Bjerkebo. Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Tio segrar på 12 försök, två kryss och inte en enda förlust, nio poäng ned till andraplatsen med en match mindre spelad och flest gjorda mål i hela allsvenskan, fem fler än något annat lag. Sirius storsuccé i allsvenskan bara fortsätter och Uppsalaklubbens stormar mot sitt första SM-guld någonsin.

Dessutom gör den blåsvarta klubben allt detta med seriens yngsta lag. Under de inledande 12 matcherna har Sirius använt sig av totalt 21 spelare och snittåldern på dessa landar på anmärkningsvärda 23,0 år, 0,4 år yngre än BP på andraplats på listan och hela 1,8 år yngre än tabelltvåan och största guldkandidaten Hammarby. I snitt mönstrar Sirius en startelva på 24 år och 52 dagar. Även det är yngst i hela serien.

Den yngsta startelvan som ett lag har ställt ut under inledningen av säsongen var dock inte Sirius. Det priset går till Malmö FF, som i 4–1-försluten mot Hammarby tidigare i våras hade en snittålder på 23,1 år. Sirius återfinns på plats fyra på listan över yngst startelva denna säsong, 23,4 år mot Örgryte (2–0).

Sirius Robbie Ure och Sirius Isak Bjerkebo jublar efter 1-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Sirius och Mjällby den 3 juli 2026 i Uppsala.
Sirius Robbie Ure och Isak Bjerkebo. Foto: Bildbyrån

Yngst mot äldst

När Sirius reser söderut under söndagen för en bortamatch mot tabellsjuan Elfsborg är det inte bara en kamp mellan seriens bästa och sjunde bästa lag. Det är även en kamp mellan seriens yngsta och äldsta lag.

Medan Sirius är det yngsta laget i serien är motståndet Elfsborg det tredje äldsta sett till använda spelare under säsongen (26,0 år). Bara Degerfors (26,2) och Örgryte (26,8) har mönstrat en äldre spelartrupp.

Elfsborgs Arber Zeneli och Niklas Hult jublar efter 0-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg den 29 maj 2026 i Göteborg.
Elfsborgs Arber Zeneli och Niklas Hult. Foto: Bildbyrån

Elfsborg är dessutom det lag som har den äldsta åldern på sin startelva, med en snittålder på 27 år och 345 dagar. Boråsklubben har mönstrat allsvenskans två hittills äldsta startelvor (mot Degerfors och IFK Göteborg) på 30,2 år i snitt.

Historiskt ungt lag

Skulle det hela sluta med ett SM-guld för Sirius kan det, vid sidan av klubbens första allsvenska titel någonsin, bli ett historiskt guld. Om Uppsalaklubben behåller ungefär samma startelva till slutet av säsongen kommer elvan att snitta en ålder på omkring 24 år och 180 dagar. Det är det yngsta SM-guldvinnande laget sedan Malmö FF vann 2013 med en snittålder på 24 år och 99 dagar.

Även sett till de stora internationella ligorna skulle ett sådant ungt titelvinnande lag vara anmärkningsvärt. Enligt statistik från Opta är det yngsta laget som någonsin vunnit en titel i Europas fem bästa ligor (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga och Ligue 1) Borussia Dortmund säsongen 2010/2011 med en snittålder i startelvan på 23 år och 260 dagar.

Fotboll, tysk, Bundesliga, Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: Dortmund, tyska mästare 2011. Sebastian Kehl med mästartallriken. Jubel, glädje, pokal, trofé. © BIldbyrån - Cop 39 SWEDEN ONLY
Borussia Dortmund, tyska Bundesliga-mästare 2010/2011. Foto: Bildbyrån

Om Sirius skulle vinna allsvenskan med ungefär samma startelva skulle det bara vara Dortmund och Paris Saint-Germain (2024/25 och 2025/26) som har haft en lägre snittålder på en titelvinnande startelva.

Yngsta ligavinnarna i topp 5-ligorna

SäsongKlubbLigaSnittålder
2010/11Borussia DortmundBundesliga23 år, 260 dagar
2024/25Paris Saint-GermainLigue 124 år, 9 dagar
2025/26Paris Saint-GermainLigue 124 år, 11 dagar
2026IK SiriusAllsvenskan≈24 år, 180 dagar
2011/12Borussia DortmundBundesliga24 år, 276 dagar
2025/26BarcelonaLa Liga25 år, 16 dagar
2000/01NantesLigue 125 år, 38 dagar
2024/25BarcelonaLa Liga25 år, 61 dagar
2023/24Paris Saint-GermainLigue 125 år, 68 dagar
2016/17MonacoLigue 125 år, 139 dagar
Källa: Opta

Matchen mellan Sirius och Elfsborg startar klockan 16:30 på söndagen.

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