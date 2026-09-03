Sirius och Värnamo utökar samarbetet

IK Sirius och IFK Värnamo utökar samarbetet.

I samband med det skeppas August Ljungberg till Värnamo.

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IK Sirius och IFK Värnamo utökar sitt fotbollsutvecklande föreningssamarbete. Det meddelar Uppsalaklubben under torsdagen.

I samband med utökningen får Sirius-talangen August Ljungberg möjlighet att spela i Värnamo under resten av säsongen.

– Agge är i ett skede i sin karriär där han behöver spela fotboll mer kontinuerligt än vad han gör just nu. Värnamo har visat sig vara en bra miljö för Hugo och vi tror att det kommer vara en bra miljö även för Agge. Han ser bra ut i träning hos oss och har goda förutsättningar att göra en stark höst i Superettan. Vi önskar både Agge och Värnamo ett stort lycka till, säger Jonathan Ederström, chef för herrlaget i Sirius.

IFK Värnamo ligger tolva i superettan medan Sirius toppar tabellen i allsvenskan.