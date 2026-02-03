”Sitter hellre bänk i AIK än att spela i Djurgården eller Bajen”

18-åringen Sixten Gustafsson är ”gnagare” både på och utanför planen.

I en intervju med podcasten Testa Stör berättar han om känslorna kring favoritlaget.

– Jag föddes in i AIK, menar han.

Reporter: Jakob Bergelv.

18-åringen Sixten Gustafsson har spelat i AIK:s samtliga ungdomslag, från knatteskolan ända upp till akademin. Den 24 januari belönades han med ett A-lagkontrakt fram till 2030.

Det var ett stolt ögonblick för anfallaren som är uttalad AIK-supporter och varit så sedan barnsben. I en intervju med supporterpodcasten Testa Stör berättar han om hur ”Gnaget” blev hans lag.

– Både farsan och morsan är gnagare, så jag föddes in i AIK. Jag hade inget val, berättar han.

Idag är det inte ovanligt att spelare byter mellan Stockholmsklubbarnas ungdomslag. Men för Sixten Gustafsson fanns det aldrig på kartan att genomföra en sådan flytt. Supporterskapet satte stop för det.

– Jag hade aldrig gått till andra sidan om man säger så. Jag sitter hellre bänk i AIK än och gå till Djurgården eller Bajen, förkunnar han.

18-åringen återkallar ett tillfälle då en lagkamrat i ett ungdomslag valde att flytta till en av stadsrivalerna. Många av lagkamraterna gratulerade honom. Sixten var mer syrlig.

– Jag sa bara ”du får göra vad du vill men jag kommer inte tycka att det här är okej”, berättar han.

Sixten Gustafsson befinner sig just nu i Spanien på AIK:s försäsongsläger. 15:00 svensk tid spelar laget en träningsmatch mot lettiska Liepāja. 18-åringen är inte uttagen i truppen.