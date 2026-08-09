Alexander Isaks succé mot Monaco

Liverpool träningsspelade mot Monaco under söndagen.

Då slog Alexander Isak till med mål och assist.

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Liverpool träningsspelade mot Monaco på Anfield under lördagen – och matchens stora huvudperson var svensk.

I den 16 minuten öppnade Alexander Isak målskyttet. Anfallaren tog emot bollen, vände snabbt bort sin försvarare och placerade in 1–0 från nära håll med ett kliniskt avslut.

13 minuter senare var Isak framme igen. Den här gången i rollen som framspelare när han serverade Florian Wirtz till 2–0.

Trots den starka starten skulle Liverpool gå tomhänta från träningsmatchen.

Monaco reducerade strax före paus genom Aleksandr Golovin, som satte en straff i den 44 minuten. I den 56 minuten kvitterade danske Mika Biereth till 2–2.

Och med bara två minuter kvar kom avgörandet. Paris Brunner nickade in 3–2 på en hörna och fullbordade Monacos vändning.

Isak spelade totalt 59 minuter.