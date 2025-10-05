Skadedrabbade Ellingsen öppnar upp: ”Försöker vara positiv”

Martin Ellingsen har haft stora skadeproblem sedan han kom till AIK.

Nu bryter norrmannen tystnaden och uttalar sig läget.

– Det är ju tråkigt. Men jag försöker vara positiv och se framåt, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Martin Ellingsen plockades in av AIK på free transfer från Molde FK inför säsongen 2024.

Den norske mittfältaren gjorde tre cupmatcher under debutsäsongen, sedan dess har det dock inte blivit några framträdanden.

30-åringen har dragits med stora skadeproblem, men trots det så väljer han nu att uttala sig om situationen.

– Jo, men det hade ju kunnat vara bättre. Det är klart. Jag har varit här i snart två säsonger och inte spelat en match i allsvenskan. Det är ju tråkigt. Men jag försöker vara positiv och se framåt, säger han till Expressen.

Mittfältaren har kontrakt med AIK över nästa år också och han hoppas hålla samma nivå som innan skadan, när han väl är tillbaka.

– Ja, Det tror jag. Det har jag alltid gjort. Jag har egentligen blivit bättre efter varje skada. Det hade jag tänkt bli nu också. Jag har så mycket att bevisa eftersom jag inte spelat än. Jag vill så gärna visa vad jag går för. Det hade varit väldigt kul att lyckas med AIK, säger han till Expressen.