Skifte i maratontabellen – AIK har gått om Blåvitt

Det har skett en förändring i den allsvenska maratontabellen.

Detta efter att AIK har gått om IFK Göteborg på andraplatsen.

– Om man inte har ordning på grejerna, så faller man, säger Blåvitt-ikonen Magnus ”Ölme” Johansson till Fotbollskanalen.

Den har länge varit nära oförändrad i toppen. Nu har det skett ett skifte i den allsvenska maratontabellen.



Under söndagen gick nämligen AIK om IFK Göteborg på andraplatsen, med en poängs skillnad.



Inför matcherna mellan Djurgården mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg var Blåvitt fortsatt tvåa i tabellen. Efter ”Gnagets” kryss i derbyt samt Blåvitts 0-1-förlust på Strandvallen var ställningen den motsatta. Nu befinner sig AIK på 3674 poäng medan IFK Göteborg har 3673 poäng. Ställningen kan såklart ändras i framtiden i och med den lilla marginalen som skiljer, men faktum är just nu att Blåvitt har tappat sin plats.



Det är heller inte den första gången som det blåvita Göteborgslaget har tappat en placering i tabellen. Under 1990- och 2000-talet var man först i tabellen. Detta fram till att Malmö FF gick förbi och knep förstaplatsen år 2012.



IFK Göteborg-ikonen, Magnus ”Ölme” Johansson, som var en grundpelare i Blåvitts framgångsrika tid när klubben tog sju SM-guld, gläds inte särskilt mycket över förändringen i maratontabellen.



– Jag lägger ingen jättevärdering i det, då jag inte kan påverka det, men det är tråkigt. Om man inte har ordning på grejerna, så faller man, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:



– Det är klart att man vill vara i toppen av maratontabellen, då den visar att man presterar konstant. När vi hade flest SM-guld var vi stolta över det, men nu har Malmö gått om oss och vi är inte i närheten av att komma ikapp. Det är starkt av AIK att gå om oss nu. Jag såg inte det komma, då de inte har gjort fantastiska resultat senaste åren, men de har legat högre upp än vad vi har gjort.



Ser man till framtiden vill ”Ölme” se att Blåvitt får en bättre ekonomi för att rusta upp föreningen och klättra i maratontabellen.



– Om man satsar pengar rätt får man sportsliga framgångar. Det behövs stålar för att man ska kunna mäta sig ordentligt. Jag tycker inte att Blåvitt kan mäta sig med de bästa klubbarna i Sverige. De kan rubba dem, men inte mäta sig med dem. De kan slå AIK, Malmö, Hammarby och alla andra, men de gör det för sällan eller så förlorar de andra matcher mot sämre lag, avslutar han.