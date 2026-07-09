Sko-drama på Hammarbys träning

ÅRSTA. Det var god stämning på Hammarbys torsdagsträning.

Men även lite drama.

Noah Persson blev av med skon – sedan tog Hampus Skoglund till ett knep.

– Haha, det var kul, skrattar Skoglund.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av Hammarbys torsdagsträning inför hemmamatchen mot Kalmar FF i helgen som situationen uppstod.

Under 11-mot-11-spelet gick ”Bajen”-ytterbacken Noah Persson, 22, in i en duell och i situationen blev han hav med ena skon. Persson joggade iväg för att snöra på sig skon igen men då ropade tränaren Henrik Rydström in honom igen.

Den 22-åriga vänsterbacken plockade upp skon i handen och tog full fart i hemjobbet för att stoppa Montader Madjeds kontring. Persson nådde inte fram till sin lagkamrat och valde då att kasta sin sko mot bollen i ett försök att sätta stopp för anfallet.

Tilltaget rev av stora skratt och applåder hos de närvarande Hammarby-supportrarna, men det som hände strax efter blev träningens stora höjdpunkt.

Perssons ytterbackskollega, Hampus Skoglund, joggade fram till skon som blev liggandes på marken, plockade upp den – och kastade iväg den. Till den närvarande publikens stora nöje.

”Bajen”-spelarna tycktes uppenbarligen uppskatta ”bråket” och den goda stämningen fortsatte under resterande del av träningen.

– Jag hörde att det var han (Skoglund) efter träningen. Jag viste inte vem det var, skrattar Persson efter träningen