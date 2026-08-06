Uppgifter: Argentinsk VM-spelare vänder hem

Thiago Almada ser ut att vända hem till Argentina.

Mittfältaren är nära en flytt till River Plate, enligt transferjournalisten Nicoló Schira.

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Thiago Almada startade drygt hälften av matcherna för Atlético Madrid förra säsongen. Nu talar mycket för en flytt hem till Argentina.

Enligt transferjournalisten Nicoló Schira har mittfältaren tackat ja till River Plate och väntas skriva på för den argentinska storklubben snart. Han väntas skriva på ett kontrakt till 2031 och kosta 20 miljoner euro.

Almada anslöt till den spanska huvudstadsklubben inför fjolårssäsongen. Han har även representerat Lyon, Botafogo, Atlanta United och Velez Sarsfield.

Mittfältaren startade tre matcher för Argentina under sommarens VM. Han fanns även med i truppen som tog guld i Qatar 2022, då som sent inkallad efter att Joaquín Correa skadat sig.