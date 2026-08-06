Klart: West Ham värvar Potter-favorit
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Joël Veltman flyttar till Championship.
Den nederländska försvararen är klar för West Ham United.
Joël Veltman spelade sex säsonger för Brighton & Hove Albion, bland annat under Graham Potters tid i klubben.
Försvararen fick inget förlängt kontrakt efter den gångna säsongen och har därefter varit klubblös. Fram tills nu.
West Ham United meddelar att Veltman ansluter till klubben. 34-åringen har skrivit på ett avtal över den kommande säsongen.
– Jag är mycket glad över att ha skrivit på, och jag ser verkligen fram emot att komma igång. Projektet här gör mig verkligen exalterad, säger Veltman i ett uttalande via klubbens hemsida.
Försvararen fick sin fotbollsfostran i Ajax och spelade närmare 250 matcher för klubben innan flyttlasset till England. Veltman står även noterad för 28 landskamper för Nederländerna.
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