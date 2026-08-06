Klart: West Ham värvar Potter-favorit

Joël Veltman flyttar till Championship.

Den nederländska försvararen är klar för West Ham United.

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Joël Veltman spelade sex säsonger för Brighton & Hove Albion, bland annat under Graham Potters tid i klubben.

Försvararen fick inget förlängt kontrakt efter den gångna säsongen och har därefter varit klubblös. Fram tills nu.

West Ham United meddelar att Veltman ansluter till klubben. 34-åringen har skrivit på ett avtal över den kommande säsongen.

– Jag är mycket glad över att ha skrivit på, och jag ser verkligen fram emot att komma igång. Projektet här gör mig verkligen exalterad, säger Veltman i ett uttalande via klubbens hemsida.

Försvararen fick sin fotbollsfostran i Ajax och spelade närmare 250 matcher för klubben innan flyttlasset till England. Veltman står även noterad för 28 landskamper för Nederländerna.