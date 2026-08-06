Officiellt: Real Madrid värvar supertalangen – för 1,5 miljarder

Yan Diomande har presenterats av Real Madrid.

Värvningen av den 19-årige ivorianen sägs landa på 1,5 miljarder kronor.

Kontraktet sträcker sig till 2033.

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Det har varit på gång ett tag.

Nu har Real Madrid presenterat Yan Diomande, 19, som ansluter från tyska RB Leipzig. Ivorianen har kritat på ett avtal till sommaren 2033 med ”Los Blancos”.

Affären är ingen liten sådan. Enligt uppgifter från tyska Sky Sports landar hela övergången på totalt 140 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 1,5 miljarder kronor. 125 miljoner euro går till Leipzig samtidigt som 15 miljoner euro är bonusar. Hans tidigare klubb Leganes får fem procent av övergångsvinsten.

Diomande blir Real Madrids dyraste köp. Tidigare var det Jude Bellingham som toppade listan, efter att ha värvats för 127 miljoner euro 2023.

Yan Diomande svarade för totalt 13 mål och nio framspelningar förra säsongen. Han var dessutom en del av Elfenbenskustens lag under VM 2026.