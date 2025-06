Snaer Ingasons frustration: ”Missnöjd med min speltid”

För ett och ett halvt år sedan anslöt han till Halmstads BK.

Nu kan Birnir Snaer Ingason vara på väg bort – då han själv är missnöjd över sin speltid.

– Jag vill såklart spela mer än vad jag gör nu, säger 28-åringen till Hallandsposten.

Det var i februari 2024 som Halmstads BK värvade islänningen Brinir Snaer Ingason på ett kontrakt över tre säsonger.



Den senaste tiden har dock speltiden för 28-åringen, i ett HBK som brottas i botten av allsvenskan, varit liten. Denna säsong står han noterad för spel i fem allsvenska matcher där två av dessa har varit från start.



Det, speltiden, är även något som islänningen inte är helt nöjd med.



– Det är tufft och det sätter sig i huvudet. Du måste fortsätta försöka vara fokuserad och det enda jag tänker på just nu är att hålla min kropp i form ifall jag får en chans att spela. Vi får se vad som händer framöver, säger han till Hallandsposten.



Skulle speltiden fortsatt vara knapp kan det leda till att yttern flyttar på sig i sommar.



– Jag är missnöjd med min speltid såklart, så vi får se vad som händer men jag vet ingenting just nu. Men jag vill såklart spela mer än vad jag gör nu.



Den senaste både Víkingur, Valur Reykjavík samt en allsvensk klubb uppgets visa intresse för strikern. Det är ingenting han själv har nåtts av.



– Helt ärligt så vet jag ingenting. Vi får se under övergångsfönstret men just nu försöker jag bara fokusera på att träna, men som jag sa innan så är jag missnöjd med min speltid, avslutar Snaer Ingason.