Söderberg om ersättare till Wisur Hansen: ”Träffat flera kandidater”

Fredrik Wisur Hansen lämnar AIK efter säsongen.

Klubben rekryterar nu en ersättare – och uppges vara i full gång.

– Det går bra, vi har gått vidare med de mest relevanta, skriver Söderberg till Expressen.

Foto: Bildbyrån

I början av oktober meddelade AIK att Fredrik Wisur Hansen lämnar klubben när hans kontrakt går ut efter säsongen. Hansen har haft ansvar för scouting och rekrytering sedan sportchefen Thomas Berntsen fick sparken och ersattes av en ny ledning med Jeremy Steele som strategiansvarig och Mikkjal Thomassen som chefstränare.

Vem som tar över efter Hansen är ännu inte beslutat, men AIK:s vd och klubbdirektör Fredrik Söderberg bekräftar för Expressen att rekryteringsarbetet pågår:

– Det går bra. Vi har träffat flera kandidater och gått vidare med de mest relevanta, skriver Söderberg till tidningen.

Vidare skriver han att ambitionen är att ha en ersättare på plats innan Hansen lämnar, men om inte, kommer Jeremy Steele att ta interimansvar för de sportsliga frågorna, inklusive kontrakt och värvningar.



