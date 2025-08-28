AIK har presenterat sin kvartalsrapport för perioden mellan april och juni 2025.

I den framkommer det att ”Gnaget” bland annat minskat sitt rörelseresultatet – igen.

– Vi har inte fått den effekt av vårt kostnadsreduceringsprogram som vi önskat, säger vd Fredrik Söderberg i ett uttalande på AIK:s hemsida.

Under torsdagsmorgonen presenterar AIK sin kvartalsrapport för perioden april-juni 2025.

På sin hemsida har man sammanfattat de viktigaste punkterna i rapporten. I den kan man bland annat se att rörelsens intäkter har ökat med över 15 miljoner kronor och nu uppgår till 81 miljoner kronor.

Kring det säger AIK:s vd, Fredrik Söderberg:

– Det som är positivt är den kraftiga ökningen av våra kommersiella intäkter jämfört med motsvarande kvartal 2024. Sammanlagt har intäkter från match och event, sponsring och reklam samt souvenirförsäljning ökat med närmare tretton miljoner kronor, säger han i ett uttalande på AIK:s hemsida.

Vidare meddelar den svartgula Stockholmsklubben att deras rörelseresultat har minskat med 700 000 kronor och nu är uppe närmare tio miljoner kronor minus.

– Samtidigt är kostnader för personal, varor och tjänster samt avskrivningar högre än i samma kvartal 2024. Vi har inte fått den effekt av vårt kostnadsreduceringsprogram som vi önskat och det är upp till klubbens ledning att analysera, ta beslut och agera efter, säger Söderberg och fortsätter:

– Samtidigt som det finns områden där vi satt in större insatser med gott resultat så vägs det upp av motsvarande investeringar eller kostnadsökningar inom andra områden, primärt de sportsliga.

AIK:s sammanfattning av kvartalsrapporten:

Rörelsens intäkter ökade med 15,4 MSEK från 65,6 MSEK föregående år till 81,0 MSEK i år.

Rörelseresultatet har minskat med -0,7 MSEK från -8,9 MSEK föregående år till -9,6 MSEK i år.

Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -4,4 MSEK (-3,9) och transfernetto -5,2 MSEK (-5,0).

Resultat per aktie uppgår till -0,29 SEK (-0,32).

Kassaflödet för perioden uppgår till -7,9 MSEK (-33,2).

