Söderberg skjuter ner Mikkjal-rykten: ”Noll sanning i detta”
Under söndagen kom uppgifter på plattformen X om att Mikkjal Thomassen riskerade att få sparken.
Något som AIK:s vd och klubbdirektör Fredrik Söderberg snabbt dementerade.
”Det ligger absolut noll sanning i detta”, skriver han via X.
AIK har en tuff vecka bakom sig.
Utslagna i Conference League-kvalet och under söndagen föll man mot värsta rivalen IFK Göteborg på Gamla Ullevi.
Efter förlusten i Göteborg kom det uppgifter från X-kontot Helnytt_Allsvenskan om att AIK överväger att sparka sin chefstränare Mikkjal Thomassen.
Dessa uppgifter stämmer dock inte alls enligt AIK:s vd och klubbdirektör Fredrik Söderberg.
”Men helt ärligt…….varför tror du på den där smörjan? Det ligger absolut noll sanning i detta”, skriver han via X.
”Att man ens ska behöva kommentera…….”, fortsätter han.
Härnäst för AIK i allsvenskan väntar bortamöte med Degerfors.
