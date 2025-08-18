Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Söderberg skjuter ner Mikkjal-rykten: ”Noll sanning i detta”

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Under söndagen kom uppgifter på plattformen X om att Mikkjal Thomassen riskerade att få sparken.
Något som AIK:s vd och klubbdirektör Fredrik Söderberg snabbt dementerade.
”Det ligger absolut noll sanning i detta”, skriver han via X.

AIK har en tuff vecka bakom sig.
Utslagna i Conference League-kvalet och under söndagen föll man mot värsta rivalen IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

Efter förlusten i Göteborg kom det uppgifter från X-kontot Helnytt_Allsvenskan om att AIK överväger att sparka sin chefstränare Mikkjal Thomassen.
Dessa uppgifter stämmer dock inte alls enligt AIK:s vd och klubbdirektör Fredrik Söderberg.

”Men helt ärligt…….varför tror du på den där smörjan? Det ligger absolut noll sanning i detta”, skriver han via X.
”Att man ens ska behöva kommentera…….”, fortsätter han.

Härnäst för AIK i allsvenskan väntar bortamöte med Degerfors.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt