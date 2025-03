Sportchefen om intresset för Rydström: ”Kan aldrig vara lugn”

Henrik Rydströms framgångar med Malmö FF har inte gått obemärkt förbi.

Det har i sin tur lett till att andra klubbar intresserar sig för den Himmelsblå tränaren.

– Man kan aldrig vara riktigt lugn tror jag, säger sportchef Daniel Andersson till Fotbollskanalen.

Henrik Rydström har vunnit dubbla SM-guld, tagit ett cupguld och lett laget till ännu en cupfinal senare i år.



Under sommaren ryktades det om intresse från både Brighton och Hamburger SV i Tyskland, men Rydström har alltjämt blivit kvar i MFF och ska snart kliva in i sin tredje säsong som huvudtränare.



Malmö FF:s sportchef berättar om vikten av att ha kontinuitet på tränarposten.



– Det är jätteviktigt att man kan ha det. Sedan behövs det förändring ibland. Ibland kan förändring vara bra av olika anledningar, men just nu känns det otroligt bra att ”Henke” är kvar, säger Andersson till Fotbollskanalen.



Som sagt ryktades det flitigt kring Rydström under fjolåret, frågan är dock hur det har sett ut under vintern?



– Jag kan tänka mig att det är ett stort intresse, sedan är det inte en massa som hör av sig till mig. Det är inget jag märker på det viset. Vad det beror på kan vara att Henrik inte varit så intresserad. Att det inte kommit längre för att de ska kontakta mig, då ska det ha gått långt kan jag tänka mig.



Trots att det inte har hört av sig en massvis av intressenter vågar inte Daniel Andersson känna sig helt bekväm.



– Ja, eller inte. Om de väl kontaktar en så har det gått ganska långt. Så man kan aldrig vara riktigt lugn tror jag. När tränare lämnat så är det inte så att man vetat innan. När Åge (Hareide, Danmark) stack iväg med landslag så visste man inte förrän de ringde, haha. Man kan förstå att han är intressant men det är inte så att det ringer 20 klubbar, ”vi är intresserade”. Man har nog kommit ganska långt innan man kontaktar klubben, avslutar Andersson.