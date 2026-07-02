Stanley Wilson osäker inför allsvenska återstarten

AIK ställs mot IFK Göteborg på söndag.

Då kan man behöva klara sig utan Stanley Wilson.

Klubben meddelar att 19-åringen dragit på sig en ljumskskada.

Foto: Bildbyrån

Stanley Wilson har fått ett genombrott i AIK och under vårsäsongen startade kenyanen samtliga matcher i allsvenskan.

Nu kan den sviten vara på väg att brytas. AIK meddelar via sin veckovisa skaderapport att Wilson har skadat ljumsken. 19-åringen genomför just nu rehabilitering i gymmet.

Med tre dagar kvar till återstarten av allsvenskan, då IFK Göteborg väntar på bortaplan, talar mycket för att Wilson kommer behöva stå över matchen.

AIK kommer även behöva klara sig utan Dino Besirovic och Mads Thychosen som är avstängda. Gnaget ligger tia i allsvenska inför återstarten.