Starkt talangår i allsvenskan och superettan

Flera unga talanger har imponerat i allsvenskan och superettan den gångna säsongen.

Svensk elitfotboll redovisar nu fina talangsiffror för 2025.

Totalt fick 182 spelare födda 2005 eller senare speltid i våra två högsta serier i år.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan och superettan är slut sedan en tid tillbaka och under året har vi fått se flera spännande talanger visa upp sig i våra två högsta serier.

Svensk elitfotboll kommer nu med siffror kring våra talanger under året och det visar sig att 2025 varit ett väldigt starkt talangår.

Totalt det gångna året fick 182 spelare födda 2005 eller senare speltid i allsvenskan och superettan den gångna säsongen, av dessa var 125 debutanter.

Detta är även en ökning jämfört med 2024 då det var 157 spelare som var under 21 som fick speltid och även jämfört med 2023 då 161 spelare under 21 fick speltid.

Under året har många unga spelare också fått debutera och flera av dem har fostrats i Sef-akademier.

Bäst i klassen sett till detta i allsvenskan var BP med totalt sju akademifostrade spelare, precis före AIK och Halmstads BK med fem vardera.

I superettan toppade Utsiktens BK med sex akademifostrade debutanter, näst näst där var Skåneklubbarna Helsingborgs IF och Trelleborgs FF som hade fem vardera.

Samtliga akademifostrade debutanter från det gångna året går att se via länken här.