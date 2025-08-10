Startdebutanten Åke Anderssons självkritik: ”Det är svårt”

Flera stora lägen – åt båda håll – men mållöst i paus.

Till den andra halvleken vill IFK Norrköpings startdebutant, Åke Andersson, höja sig flera snäpp.

– Jag har inte fått så mycket boll utan fått springa mycket, säger han till Max i paus.



Under söndagseftermiddagen gästas den allsvenska elvan IFK Norrköping av andraplacerade Hammarby hemma på Platinumcars arena i Norrköping.

Hemmalaget var nära på att ta ledningen i den första minuten när Isak Andri Sigurgeirsson drog till med ett skott i stolpen.

I den 22:a minuten kom Hammarbys Paulos Abraham till ett fint läge och avlossade ett skott som räddas undan av Peking-keepern David Andersson.

Nyss nämnde Abraham hade ytterligare ett par lägen i den första halvleken men lyckades inte överlista David Andersson.

När domaren blåste för halvtid mötte IFK Norrköpings startdebutant, 18-årige Åke Andersson, upp Max för att ge sin bild av hans egen första halvlek.

– Sisådär, men vi möter ett bra lag. Det är helt okej, jag har inte fått så mycket boll utan fått springa mycket, säger startdebutanten Åke Andersson till Max.

Vad gäller förbättringspotential till den andra halvleken säger 18-åringen att det finns mycket att jobba med.

– Det mesta, jag vill ha mer boll och så, men det är svårt.

På frågan om hur det är att starta en allsvensk match är svaret, kort och gott:

– Kul.







