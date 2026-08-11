Statistiken visar: allsvenskans bästa mittfältare

Forskningsgruppen CIES har tagit fram allsvenskans tio bästa mittfältare.

Listan toppas av Nahir Besara och Bo Hegland.

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Allsvenskan har producerat och besitter flera skickliga mittfältare. Forskningsgruppen CIES har, utifrån sitt egna prestationsindex, tagit fram allsvenskans tio bästa mittfältare.

CIES prestationsindex visas på en skala från 1–100.

Listan präglas av spelare från åtta olika lag och högst upp på den är Bajens lagkapten Nahir Besara. Tvåa är Dif-succén Bo Hegland och strax bakom Blåvitt-stjärnan Tobias Heintz.

Serieledande Sirius har en representant på listan i form av Marcus Lindberg. Dansken har producerat två mål och tre assist den här säsongen.

CIES baserar sitt prestationsindex på flera olika aspekter som avslut, skapade chanser, bollvinster och spelfördelning. Det hela vägs mot ligans nivå.

Lista: allsvenskans tio bästa mittfältare, enligt CIES:

Pla. Spelare Lag Prestationsindex 1 Nahir Besara Hammarby IF 81,9 2 Bo Hegland Djurgårdens IF 81,3 3 Tobias Heintz IFK Göteborg 81,0 4 Carl Gustafsson Kalmar FF 79,2 5 Matias Siltanen Djurgårdens IF 79,0 6 Joackim Fagerjord GAIS 78,8 7 Otto Rosengren Malmö FF 78,5 8 Marcus Lindberg IK Sirius 77,9 9 Abdoulaye Doumbia BK Häcken 77,7 10 Markus Karlsson Hammarby IF 77,4

FOTNOT: Statistiken är tagen från innan omgång 16 i allsvenskan.