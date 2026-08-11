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Foto: Bildbyrån

Statistiken visar: allsvenskans bästa mittfältare

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Forskningsgruppen CIES har tagit fram allsvenskans tio bästa mittfältare.
Listan toppas av Nahir Besara och Bo Hegland.
Se alla spelare här.

Foto: Bildbyrån

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Allsvenskan har producerat och besitter flera skickliga mittfältare. Forskningsgruppen CIES har, utifrån sitt egna prestationsindex, tagit fram allsvenskans tio bästa mittfältare.

CIES prestationsindex visas på en skala från 1–100.

Listan präglas av spelare från åtta olika lag och högst upp på den är Bajens lagkapten Nahir Besara. Tvåa är Dif-succén Bo Hegland och strax bakom Blåvitt-stjärnan Tobias Heintz.

Serieledande Sirius har en representant på listan i form av Marcus Lindberg. Dansken har producerat två mål och tre assist den här säsongen.

CIES baserar sitt prestationsindex på flera olika aspekter som avslut, skapade chanser, bollvinster och spelfördelning. Det hela vägs mot ligans nivå.

Lista: allsvenskans tio bästa mittfältare, enligt CIES:

Pla.SpelareLagPrestationsindex
1Nahir BesaraHammarby IF81,9
2Bo HeglandDjurgårdens IF81,3
3Tobias HeintzIFK Göteborg81,0
4Carl GustafssonKalmar FF79,2
5Matias SiltanenDjurgårdens IF79,0
6Joackim FagerjordGAIS78,8
7Otto RosengrenMalmö FF78,5
8Marcus LindbergIK Sirius77,9
9Abdoulaye DoumbiaBK Häcken77,7
10Markus KarlssonHammarby IF77,4

FOTNOT: Statistiken är tagen från innan omgång 16 i allsvenskan.

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