Statistiken visar: allsvenskans bästa mittfältare
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Forskningsgruppen CIES har tagit fram allsvenskans tio bästa mittfältare.
Listan toppas av Nahir Besara och Bo Hegland.
Se alla spelare här.
Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |
Allsvenskan har producerat och besitter flera skickliga mittfältare. Forskningsgruppen CIES har, utifrån sitt egna prestationsindex, tagit fram allsvenskans tio bästa mittfältare.
CIES prestationsindex visas på en skala från 1–100.
Listan präglas av spelare från åtta olika lag och högst upp på den är Bajens lagkapten Nahir Besara. Tvåa är Dif-succén Bo Hegland och strax bakom Blåvitt-stjärnan Tobias Heintz.
Serieledande Sirius har en representant på listan i form av Marcus Lindberg. Dansken har producerat två mål och tre assist den här säsongen.
CIES baserar sitt prestationsindex på flera olika aspekter som avslut, skapade chanser, bollvinster och spelfördelning. Det hela vägs mot ligans nivå.
Lista: allsvenskans tio bästa mittfältare, enligt CIES:
|Pla.
|Spelare
|Lag
|Prestationsindex
|1
|Nahir Besara
|Hammarby IF
|81,9
|2
|Bo Hegland
|Djurgårdens IF
|81,3
|3
|Tobias Heintz
|IFK Göteborg
|81,0
|4
|Carl Gustafsson
|Kalmar FF
|79,2
|5
|Matias Siltanen
|Djurgårdens IF
|79,0
|6
|Joackim Fagerjord
|GAIS
|78,8
|7
|Otto Rosengren
|Malmö FF
|78,5
|8
|Marcus Lindberg
|IK Sirius
|77,9
|9
|Abdoulaye Doumbia
|BK Häcken
|77,7
|10
|Markus Karlsson
|Hammarby IF
|77,4
FOTNOT: Statistiken är tagen från innan omgång 16 i allsvenskan.
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