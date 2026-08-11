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Foto: Bildbyrån

Efter Canales – La Liga-nykomlingen fortsätter satsa

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Casper Nordqvist
Reporter
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Sergio Canales har redan skrivit på för Racing Santander.
Nu står det klart att klubben som är tillbaka i La Liga för första gången på 14 år värvar in Julen Agirrezabala från Athletic Club.

Foto: Bildbyrån

I fjol var Julen Agirrezabala på lån i Valencia och blev direkt lagets nya förstamålvakt efter att Giorgi Mamardashvili lämnat för Liverpool.

Men en skada gjorde att Agirrezabala tvingades vila och det blev därför ”bara” 18 matcher i Valencia föregående säsong.

När lånet med Valencia gick ut återvände målvakten till Athletic Club – men bara tillfälligt.

För nu står det klart att 25-åringen inte kommer vara backup till Spaniens VM-guldhjälte Unai Simón då han skrivit på ett femårskontrakt med Racing Santander.

La Liga-nykomlingen gör comeback i Spaniens högstaliga efter 14 år och har den här sommaren redan hämtat in förre Real Madrid-spelaren Sergio Canales, som likt Agirrezabala har ett förflutet i bland annat Valencia.

Nyligen ryktades också Dani Parejo, tidigare lagkapten i Valencia och Villarreal, till nykomlingslaget från Kantabriens kust i norra Spanien.

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