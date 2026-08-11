Klart: Nottingham värvar Diomande

Nottingham forest gör en värvning.

Ousmane Diomande, 22, ansluter från Sporting.

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Premier League-klubben värvar nu Ousmane Diomande, 22, från Sporting.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Det är en anrik klubb, och det motiverar mig att komma till en sådan klubb. Jag tror att vi kan åstadkomma mycket bra saker den här säsongen, säger mittbacken i ett uttalande.

Diomande ansluter från Sporting, dit han värvades från danska FC Midtjylland vintern 2023.

I somras fanns försvararen med i Elfenbenskustens VM-trupp. Där tog resan slut i åttondelsfinalen efter förlust mot Norge.

Enligt The Athletic betalar Nottingham Forest 40 miljoner euro, motsvarande omkring 440 miljoner kronor, för 22-åringen.