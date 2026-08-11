Uppgifter: Endrick blir kvar i Real Madrid

Endrick, 20, blir kvar i Real Madrid.

Det blir ingen utlåning, det uppger flera medier.

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Endrick tillbringade våren i Lyon på lån från Real Madrid.

Tidigare i veckan uppgav Talksport att Aston Villa undersökte möjligheten att värva in den brasilianske anfallaren på ett nytt lån. Men någon flytt till Premier League blir det inte.

Spanska AS uppger att Endrick blir kvar i Real Madrid. Det innebär att det inte heller blir någon utlåning till Roma, som också har nämnts som en möjlig destination.

Transferexperten Fabrizio Romano kommer med samma besked.

Under måndagsnatten stod det dessutom klart att Endrick fått ett nytt tröjnummer i Real Madrid. 20-åringen kommer framöver att bära nummer nio.