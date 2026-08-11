Guide: Så ser du Slovan Bratislava – Mjällby

Mjällby ställs mot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet.

Matchen startar klockan 20.15, tisdagen den 11 augusti, på Tehelné pole i Bratislava.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Den tredje kvalomgången i Champions League fortsätter i kväll när Mjällby gästar Slovan Bratislava för returen. Matchen visas exklusivt i Sverige på Sportbladet Play och sänds alltså inte på linjär tv. Avspark är tisdagen den 11 augusti 2026 klockan 20:15 svensk tid på Tehelné pole i Bratislava.

För Mjällby handlar returen om att vända ett måls underläge, medan Slovan Bratislava går in i matchen med ett bättre utgångsläge.

Slovan Bratislava – Mjällby: När och var?

Plats: Bratislava, Slovakien

Bratislava, Slovakien Arena: Tehelné pole

Tehelné pole Datum: Tisdagen den 11 augusti 2026

Tisdagen den 11 augusti 2026 Avspark: Kl. 20:15 svensk tid

Matchen spelas på Tehelné pole i Bratislava den 11 augusti 2026 klockan 20:15.



Slovan Bratislava – Mjällby: Hur ser man matchen?

Streaming: Sportbladet Play

Sportbladet Play Sändningstid: Kl. 19:45 svensk tid

För att ta del av sändningen navigerar du till Sportbladets plattform i din webbläsare eller öppnar deras app på din mobil, surfplatta eller smart-TV. Tillgång till sändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Logga in på ditt konto i god tid före matchstart för att starta sändningen, som startar klockan 19:45.

Slovan Bratislava – Mjällby: Vad kan man förvänta sig?

Det här är returen i den tredje kvalomgången efter att Slovan Bratislava vann första mötet på Strandvallen med 2–1 den 4 augusti. Mjällby behöver därmed hämta in ett måls underläge i Bratislava för att hålla Champions League-kvalet vid liv.

Slovan Bratislava går in i returen med fyra segrar och en oavgjord på sina fem senaste matcher. Mjällby har i sin tur en seger, en oavgjord och tre förluster under samma period, och föll dessutom med 0–1 mot Elfsborg i sin senaste allsvenska match.

I returen avgörs vilket lag som avancerar. Vinnaren av dubbelmötet går vidare till playoff i Champions League-kvalet, där nästa motstånd blir vinnaren i mötet mellan NK Celje och Ararat-Armenia.

För Mjällby är det samtidigt ett viktigt läge efter att Elliot Strouds övergång till Hull City gick igenom med omedelbar verkan. Första mötet mot Slovan Bratislava blev därmed hans sista match i klubben.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Hur gick första mötet?

Slovan Bratislava vann med 2–1 borta mot Mjällby den 4 augusti.

Vad händer om Mjällby vinner?

Om Mjällby vinner ställs de mot vinnaren i mötet mellan NK Celje och Ararat-Armenia i Champions League-playoff.

Vad händer om Mjällby förlorar?

Om Mjällby förlorar dubbelmötet mot Slovan Bratislava ställs de mot vinnaren i mötet mellan Pafos och Red Bull Salzburg, i Europa League-playoff.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.