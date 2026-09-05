Succé – efter tuffa åren i England: ”Man fick en och annan avhyvling”

Gustav Lindgren fick det aldrig att lossna i Peterborough United.

Men i BK Häcken har framgången inte låtit vänta på sig.

– Om jag hade återvänt till England nu så hade det garanterat blivit succé, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

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BK Häckens formkurva spretar just nu åt alla möjliga håll. Efter uppehållet har det gulsvarta laget från Hisingen kammat hem tre vinster, två kryss och fyra förluster. De två senaste omgångarna har bjudit på en imponerande bortaseger mot Sirius, följt av ett bottennapp hemma mot Västerås.

– Det är klart att det är tufft. Men jag skulle inte säga att självförtroendet har sänkts i gruppen. Jag ser snarare en vilja att ta revansch och visa vad vi går för. Vi behöver skapa lite momentum och vinna flera matcher i rad. Jag tror att det är nyckeln för att det ska gå åt det rätta hållet, säger lagets skyttekung Gustav Lindgren till FotbollDirekt.

Varför har det varit så svajigt?

– Svår fråga. Vi gör samma saker varje vecka men fotboll handlar mycket om marginaler. Jag tycker att vi inleder matchen senast (mot VSK) bra under de första 30 minuterna, sen gör de både 1–0 och 2–0 och därefter får vi ett rött kort på det. Efter det är det över.

– Jag tycker generellt att i de matcher som vi har förlorat, så har vi inte haft marginalerna på vår sida, menar Lindgren.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren från Sollentuna har svarat för nio fullträffar under säsongen. Vid åtta av de tillfällena har målet kommit till efter endast ett tillslag i straffområdet.

– Det är väl en instinkt i en som har vuxit fram skulle jag säga. Sen är det klart att jag har tränat mycket avslut genom åren, där ligger jag nog i topp sett till antalet timmar på träningsplanen. Det handlar om att ha en näsa för mål och att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, säger han och fortsätter.

– Sen kan jag också rabbla upp väldigt många chanser som jag borde ha gjort mål på också. Men kommer man till flera lägen så blir det många mål över tid.

Lindgren har också en patenterad målgest. Efter varje fullträff sätter 25-åringen sina båda pekfingrar mot pannan likt två djävulshorn. Han har tidigare vägrat avslöja gestens innebörd, vilket han inte tänker ändra på.

– Det där har alla glömt. Det är inte aktuellt just nu, menar han.

Är det viktigt för dig att ha en egen målgest?

– Absolut, någonting roligt måste man göra när man gör mål.

Inte nöjd med tränaren – ”Hans ledarskap var sådär”

Lindgren anslöt inför årets säsong till BK Häcken från Peterborough United i League One, den engelska tredjedivisionen. Det blev totalt sex mål på 43 tävlingsmatcher för anfallaren.

– Det var mycket toppar och dalar. Jag hittade inte jämnheten och det tog ett tag för mig att anpassa mig till ligan och landet, rent fotbollsmässigt. Jag hade en lite för lång startsträcka. Men om jag hade återvänt nu så hade det garanterat blivit succé. Nu vet jag ju vad jag borde ha gjort istället, menar Lindgren.

Under majoriteten av tiden i Peterborough tränades Lindgren av Darren Ferguson, son till den legendariska Manchester United-tränaren Sir Alex Ferguson. Skotten lämnade dock inte speciellt många positiva intryck hos anfallaren.

– Sett till det taktiska var han väldigt bra. Sen kan jag tycka att hans ledarskap var sådär. Det kanske funkade för vissa men för vissa funkade det inte. Det var rätt engelskt, väldigt ärligt och ganska mycket känslor. Man fick en och annan avhyvling, menar Lindgren.

Foto: Alamy

Under debutsäsongen fick Gustav Lindgren uppleva någonting som ytterst få svenska spelare har gjort, nämligen att vinna en cupfinal på Wembley i London.

Det rörde sig om EFL Trophy, en turnering för klubbarna i League One, League Two och den engelska U21-serien. Peterborough United blev mästare efter att ha besegrat Birmingham City med 2–0.

Lindgren fick hoppa in med dryga fem minuter kvar av finalen.

– Det kommer man att bära med sig resten av livet. Det var någonting utöver det vanliga.

Är det någonting du skryter om?

– Jo, såklart. Det är ju inte FA-cupen liksom, men det är såklart häftigt att vinna. Vi var också nederlagstippade i både finalen och semifinalen. Så det kan man nog skryta om, säger Lindgren.

