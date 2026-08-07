Supportrarna markerar mot polisen: ”Skapar osäkerhet”

Stökiga scener i Halmstad när Sirius gästade Halmstad. Polisen grep in mot supportrar på bortaläktaren.

”Ingripanden måste vara proportionerliga”, skriver supportergruppen Västra Sidan.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

”Ett mindre bråk” uppstod på Örjans Valls bortaläktare i matchen mellan Halmstad och Sirius. Det menar polisen själva, efter att man grep in mot supportrar i bortaklacken för att beslagta en Overhead-flagga.



Några dagar efter incidenten kom Sirius supportergrupp Västra Sidan med ett uttalande där man riktade kritik mot agerandet.



”Ingripanden måste vara proportionerliga och genomföras med hänsyn till säkerheten för alla på plats. I det här fallet menar vi att ingripandet riskerade att skapa en mer osäker situation än den man försökte hantera”, skriver man på Instagram.



Samtidigt riktar gruppen förståelse för att polisen har som uppdrag att ingripa vid misstänkta brott. Västra Sidan avslutar meddelandet med att påpeka att man verkar för ett legaliserande av pyroteknik på svenska läktare.



Sirius vann bortamatchen mot Halmstad med 2–0 och toppar nu den allsvenska tabellen med 14 poäng före Hammarby.