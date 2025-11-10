Svensk fotboll slår publikrekord igen – AIK störst

I helgen spelades den sista omgången i Allsvenskan och Superettan.

Nu kommer Svensk Elitfotboll, SEF, med beskedet om att elitfotbollen har slagit publikrekord, i år igen.

– Svensk herrelitfotboll fortsätter att växa och återigen har klubbar och supportrarna visat ett otroligt engagemang, säger Ola Rydén, ligaansvarig på Svensk Elitfotboll via uttalandet.

Foto: Bildbyrån

I helgen avgjordes Superettan och Allsvenskan med rysare på flera håll. Efter den färdigspelade omgången kunde Svensk Elitfotboll konstatera att ett nytt publikrekord har slagits. Det nya rekordet lyder 3 291 868, en ökning med nästan 100 000 åskådare.

– Det är helt fantastiskt att vi slår nytt rekord igen. Den svenska fotbollspubliken visar gång på gång vilken kraft det finns i vår liga och det handlar inte bara om siffror utan om engagemang, gemenskap och stolthet runt hela landet, säger Ola Rydén, ligaansvarig på Svensk Elitfotboll (SEF).



Det är många klubbar som har bidragit till rekordet men AIK har det bästa snittet med 30 024 personer, en ökning med drygt 2000 personer jämfört med förra året. Snittet innebär ett nytt nordiskt publikrekord.

– Klubbarna har gjort ett enormt arbete med att utveckla sina arrangemang och skapa trygga, välkomnande och levande arenor. Det märks att man tänker långsiktigt och sätter publiken i centrum. Det här rekordet är ett resultat av hela rörelsens samlade kraft, säger Ola Rydén.

