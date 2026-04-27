Svenska oron – Starfelt kan missa VM

Carl Starfelt har dragits med skador under våren i Celta Vigo.

Nu kan även sommarens VM-turnering vara i fara för mittbacken.

Det uppger spanska Marca.

Carl Starfelt har inte spelat en match sedan Sveriges avgörande play off mot Polen den 31 mars. En ryggskada har därefter hållit mittbacken borta från planen.

30-åringen kommer inte heller vara med i Celta Vigos kommande match mot Villarreal, vilket skulle innebära att svensken missar sin sjunde raka match för sitt galiciska klubblag.

Celtas tränare Claudio Giráldez är inte optimistiskt när han får frågan om Starfelts situation.

– Det går inte framåt, det blir inte bättre och det är lite oklart när han kan vara tillbaka och när besvären försvinner, säger han till La Voz de Galicia.

Han uppger även att Starfelt ska träffa en ryggspecialist den kommande veckan.

Marca uppger att svensken ”knappt ens kan leva ett någorlunda normalt liv” på grund av sina ryggsmärtor. Tidningen menar även att Starfelts säsong med Celta Vigo sannolikt är över, och att även sommarens VM är i fara.

Carl Starfelt är inte den enda svenska mittbacken som dras med skador. Även Isak Hien jobbar för att bli frisk till VM-slutspelet i Nordamerika. Där är prognosen desto ljusare.