Talar ut om sin kriminella bakgrund: ”Fattade ett väldigt dåligt beslut”

AIK-förvärvet Aziz Harabi har en bakgrund i den kriminella miljön.

Nu ger vänsterbacken sin version.

– Ansvaret är mitt och konsekvenserna av det är något jag fortfarande får leva med i dag, skriver han till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

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AIK gjorde nyligen klart med vänsterbacken Aziz Harabi från Nordic United. 23-åringen ansluter till Solna-klubben i tid till nästa säsong.

Det har inte varit en helt okontroversiell övergång.

I maj 2019 var den blivande AIK-spelaren delaktig i ett rån mot en jämnårig pojke i Skogås. I domen beskrivs det att brottsoffret bland annat ska ha hotats med kniv.

I en längre intervju med Aftonbladet ger Harabi sin version av händelsen.

”Det var inte någonting som jag hade planerat i förväg. Jag befann mig tillsammans med andra ungdomar och situationen uppstod och jag följde med i någonting som jag aldrig borde ha följt med i. Grupptryck spelade en roll. Men grupptryck tar inte bort ens eget ansvar. Jag fattade ett väldigt dåligt beslut. Det ansvaret är mitt och konsekvenserna av det är något jag fortfarande får leva med i dag”, säger Harabi.

En detalj gällande händelsen i Skogås vill Harabi däremot dementera.

”Det finns en konkret uppgift som har fått väldigt stor spridning och som jag behöver bemöta. Det påstås att det var jag som höll eller satte en kniv mot målsägandens hals eller strupe. Det stämmer inte. Det var inte jag som utförde den handlingen”, menar han.

Efter rånet i Skogås 2019 har Harabi även dömts för bland annat ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd i samband med en polisiärt ingripande.

”Jag förstår att det kommer reaktioner och jag respekterar att människor har frågor kring min bakgrund. Det som är viktigt för mig är att människor utgår från korrekta fakta. Det har spridits uppgifter om rånet och framför allt om kniven som inte stämmer. När sådant dessutom leder till att min familj får ta emot hat och hot blir det väldigt jobbigt. Men jag vill inte heller att hela bilden av mig i dag bara ska handla om saker jag gjorde när jag var ung”, menar han.

Fotnot: Samtliga svar från Harabi är delgivna skriftligt, enligt Aftonbladet.