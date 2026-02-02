Testa PLUS [+] – första månaden för 26 kronor

Kampanj på FotbollDirekt.se!

Få PLUS [+] för 26 kronor första månaden.

Foto: FotbollDirekt

Följ svensk och internationell fotboll genom nyheter, avslöjanden, analyser och krönikor – rapporterat nära spelet och besluten bakom kulisserna.

På FotbollDirekt bevakar vi fotbollen varje dag, från allsvensk vardag till den internationella toppen. Med Plus får du tillgång till hela vårt innehåll och är med och möjliggör den journalistik vi levererar.

Mer eget material än någonsin – först på nyheterna, starkast i analyserna.

Lås upp allt på FotbollDirekt för 26 kronor första månaden. (Ord. pris 69 kronor/månad.)

OBS. övergår till ordinarie pris vid periodslut.

För att komma åt kampanjen, klicka här.