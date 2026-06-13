AIK krossade Djurgården i derbyt

AIK tog emot Djurgården i damallsvenskan.

Då stod ”Gnaget” för en rejäl derbykross.

Matchen slutade 3–0.

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Under lördagen ställdes AIK och Djurgården mot varandra i damallsvenskan. ”Gnaget” hade inför mötet gjort en stark säsongsinledning och det fortsatte på samma spår.

Efter en knapp halvtimme satte AIK-talangen Ellie Junetoft ledningsmålet.

I den andra halvleken utökade hemmalaget två gånger om genom Olivia Garcia och Ida Björnberg.

Derbysegern innebär att ”Gnaget” befäster sig på tredjeplatsen i tabellen. Djurgården ligger samtidigt på en elfteplats.