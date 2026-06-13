Klart: Christie förlänger med Bournemouth

Ryan Christie stannar i Bournemouth.

Den skotske mittfältaren förlänger sitt avtal till 2029.

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Ryan Christie anslöt till Bournemouth 2021. Mittfältaren har hittills noterats för tio mål och 17 assist på 110 matcher i Premier League-klubben.

Under lördagen meddelar Bournemouth att Christie förlänger sitt avtal. Parterna är överens om ett kontrakt till sommaren 2029.

– När jag kom till klubben hade jag såklart ambitioner att spela i Premier League och jag trodde starkt att vi kunde bli uppflyttade, men resan vi har varit på sedan dess har varit otrolig, säger Christie på klubbens hemsida.

Christie har gjort tio mål på 68 landskamper för Skottland.