Schröder ger Häcken ledningen i seriefinalen

Hammarby tar emot Häcken under lördagen.

Då kunde supertalangen Felicia Schröder ge Häcken ledningen.

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Hammarby och Häcken gör upp i en seriefinal. Efter åtta spelade omgångar är det Hammarby som toppar den damallsvenska tabellen med 24 poäng. Under lördagen ställs Bajen mot BK Häcken, som ligger tvåa på 21 poäng.

Då kunde Felicia Schröder ge Häcken ledningen efter dryga 30 minuter av matchen. Anna Anvegård vann en duell mot Emilie Bragstad och sen gick det fort innan bollen var i mål bakom Melina Loeck.

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Hammarby: Loeck – Reidy, Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Sörum, Koivisto, Joramo – Lennartsson, Rehnberg, Hasund

BK Häcken: Birkisdottir – Akgün, Östlund, Luik, Selerud – Tindell, Sanvig – Palmadottir, Anvegård, Jusu Bah – Schröder